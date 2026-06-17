世界盃2026｜「台上最美的風景」 曼聯烏拉圭中場烏加迪獲網紅女友撐場

世界盃決賽周熱潮席捲北美，看台上的「大嫂團（WAGs）」同樣是閃光燈的焦點！曼聯烏拉圭中場路易斯烏加迪（Manuel Ugarte）的29歲網紅女友 Georgia May Heath，日前特意飛往美國邁阿密，身穿性感小球衣在看台上為愛郎打氣。這位曾與法國巨星麥巴比（Kylian Mbappe）傳出緋聞的社交媒體寵兒，瞬間驚艷全場，令一眾球迷大讚她是看台上的「最美風景」。

身穿細碼戰衣 邁阿密看台大秀身材

現年25歲的曼聯中場烏加迪，在上周一代表烏拉圭出戰世界盃首戰，於邁阿密硬撼沙特阿拉伯。雖然烏拉圭最終爆冷以1:1被沙特逼和，但看台上的支持力量卻毫不遜色。與烏加迪交往近一年的 Georgia May Heath，特意在 Instagram 上分享了自己在邁阿密球場看台上的打氣靚相。相中的她身穿一件剪裁精緻的烏拉圭天藍色細碼戰衣，完美展現其迷人身段。這系列照片隨即吸引了她超過23萬名追隨者的瘋狂留言，不少烏拉圭球迷紛紛大讚：「妳穿上我們的球衣簡直美極了！」、「不折不扣的女王！」

曾與當家球星麥巴比傳緋聞 關係耐人尋味

現年29歲、在英國與澳洲兩地發展的 Georgia 身份大有來頭。身為抖音（TikTok）知名創作者及模特兒的她，過去曾被傳與現役皇家馬德里巨星麥巴比有過一段情。

耐人尋味的是，麥巴比與 Georgia 的現任男友烏加迪，曾於2023-24球季在巴黎聖日耳門（PSG）當過一年的隊友，隨後兩人在2024年夏天各自離隊（麥巴比加盟皇馬，烏加迪轉投曼聯）。