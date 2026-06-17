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世界盃2026｜奧雲獻計英格蘭打車輪戰 倡半場即換走比寧咸、沙卡、拉舒福特

足球世界
更新時間：19:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：19:30 2026-06-17 HKT

「三獅軍團」英格蘭即將在世界盃展開爭冠之旅，面對美加墨三國極端炎熱的天氣，前英軍名宿神鋒奧雲（Michael Owen）大膽向主帥杜曹（Thomas Tuchel）獻上一條「激進奇招」，利用強大的板凳深度，在半場休息時一舉換走哈利卡尼身後的三名攻擊中場如祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）及拉舒福特(Marcus Rashford )，以「車輪戰」的體力優勢摧毀對手防線！

後備人材鼎盛 倡45分鐘「清空油缸」踢法

今屆北美世界盃的炎熱氣候勢必令比賽節奏變慢，杜曹早前亦明言，賽事往往要在末段靠後備席的「特種部隊」來分勝負。奧雲非常認同這點，但他提出了更極端的方案：「既然我們的優勢在於攻擊線人腳過剩，何不將兩名球員當作一名球員來用？不管是安東尼哥頓(Anthony Gordon )還是拉舒福特正選，告訴他們：『忘記保留體力，你只有45分鐘，將油缸徹底清空！』半場一到，馬上大輪換。」

奧雲認為，若球員知道自己只有半場的表演時間，必定會毫無保留地釋放所有能量，從一開賽就以高強度的壓逼讓打算「慢熱」入局的對手措手不及。

打破正選迷思 比寧咸可當「下半場殺手」

奧雲進一步指出，現代足球有5個換人名額，英格蘭絕對有本錢在分組賽執行這種戰術。他甚至大膽建議，打破過往對「絕對正選」的迷思，將像比寧咸這樣的超級巨星，或者狀態只有8、9成的沙卡留到下半場才使用。奧雲解釋：「試想像一下，當對手在炎熱天氣下筋疲力盡時，下半場突然換上比寧咸、哥頓和沙卡這種世界級的新鮮血液，這會造成多大破壞？」
 

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