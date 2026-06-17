世界盃2026｜韓媒嘲諷孫興民未盡本份當兵惹公憤 太極虎杯葛國內傳媒

南韓國家隊在世界盃期間捲入一場意想不到的風波！據報有隨隊採訪的南韓傳媒私下嘲諷隊長兼頭號球星孫興民（Son Heung-min），指控他「沒有好好服兵役」。這番言論曝光後瞬間激起千重浪，南韓足總隨即發聲明強烈譴責，而一眾「太極虎」國腳為了力挺隊長，更決定全面杯葛國內傳媒，令球隊的世界盃之旅蒙上一層陰影。

嘲諷言論觸及底線 南韓隊同仇敵愾拒受訪

兵役問題在南韓社會向來是極度敏感的議題。按照當地規定，所有身心健康的南韓男性均須在28歲前服大約21個月的兵役。然而，近日卻有南韓記者被發現私下批評孫興民當兵「揸流攤」，指他「根本沒有適當地服役」。

這番言論徹底激怒了南韓大軍。南韓足總發表聲明強烈譴責相關記者的不當言論；同時，為了表達對這位國家隊靈魂人物的絕對支持，全體南韓國腳一致決定抵制及杯葛國內傳媒，拒絕接受採訪。

亞運金牌獲免役3周 海軍陸戰隊特訓考第一

事實上，外界對孫興民兵役狀況的質疑完全站不住腳，其服役紀錄一直備受官方肯定。他在2018年率領南韓隊勇奪亞運會男足金牌，按國家規定成功獲得了體育特免資格，免除了常規的長年期兵役。

儘管如此，免役並不代表完全不用受訓。2020年英超因疫情停擺期間，孫興民返回南韓，前往濟州島的海軍陸戰隊完成了為期3周的基礎軍事訓練。當時的訓練內容極度嚴苛，包括生化及放射性防護演習、刺槍術、實彈射擊、戰鬥技巧及急救等。令人敬佩的是，孫興民在近160名受訓新兵中脫穎而出，以第一名的最佳成績畢業，並獲軍方頒發「必勝」榮譽獎項。他事後曾表示，訓練雖然艱辛，但每天與同袍日夜相處，是一次非常正面且享受的挑戰。

需完成544小時社會服務令 絕非「不勞而獲」

除了3周的地獄式軍訓外，作為特免兵役條件的一部分，孫興民還必須在隨後的34個月內，完成多達544小時的社會服務令。換言之，這位南韓隊長雖然循特免途徑縮短了在軍營的日子，但其過程絕非空白，所付出的努力與汗水絕對不容抹煞。今次韓媒的無端嘲諷，不僅有欠公允，更在世界盃大戰當前嚴重破壞了球隊內部的和諧與士氣。