世界盃2026│葡萄牙教練馬天尼斯大讚C朗為球壇標桿 今晚鐵定正選

葡萄牙於香港時間周四(18日)凌晨1點登場，在K組首輪面對剛果民主共和國，焦點落在隊長C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)身上，他如果上陣就會成為美斯後第2位在6屆世盃出場的球員。近期外界有不少聲音指41歲的C朗今非昔比，拖葡萄牙後腿，但葡軍教練馬天尼斯賽前大讚他是球壇榜樣，終結和跑動能力仍非常厲害，暗示這位明星級鋒將今場鐵定正選。(Now616、618台周四凌晨1:00直播)

馬天尼斯撐C朗仍是頂流

C朗拿度在世盃前2場熱身賽中無入球之餘，賽後評分分別位到全隊最低和倒數第2低，外界認為這名41歲鋒將已無力為葡萄牙正選出戰，葡國國內亦有不少聲音要求他退居後備。然而一向對他推崇備至的葡軍教練馬天尼斯，賽前大讚C朗是球壇標桿：「C朗確實是足球界的榜樣和標桿。對於所有年輕球員，或暫那些開始熱愛這項運動的街頭男、女孩來說，以他為榜樣當然是件好事。他第6次參加世界盃，就比賽強度、情感力量和他幫助球隊所做的準備而言，感覺這好像是他第一次世盃之旅。」

指他跑動多為隊友創造空間

這名41歲老將的對抗性和跑動能力已大不如前，但馬天尼斯堅持他仍是頂流：「在國家隊內部，他是一位至關重要的球員，因為他是球隊的終結者，是個創造空間的人。他的跑動能夠為其他球員創造空間。在我們的進攻體系中，他的數據體現了他的重要性。」馬帥的說法顯示他今場肯定會派C朗正選上陣，更大有機會踢足全場，如果他取得入球，就會成為歷來首位於6屆決賽周都有士哥的球員。