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世界盃2026│拉舒福特想繼續外闖 如重返英超只會留守曼聯

足球世界
更新時間：16:27 2026-06-17 HKT
發佈時間：16:27 2026-06-17 HKT

英格蘭於香港時間周四(18日)凌晨4時登場，在L組首輪對克羅地亞。然而三獅前鋒拉舒福特在首戰前要為前途苦惱，皆因現時有阿仙奴在內的多支英超球隊對他有興奮，但消息人士透露此子想繼續外闖到其他地方效力，如果要重返英超只會留守母會曼聯，無意為其他英超隊披甲。(Now616、618、688台周四凌晨4:00直播)

巴塞無履行買斷條款

拉舒福特剛季被曼聯借予巴塞隆拿，全季各賽事共有14球14助攻，成功藉出色表現獲英格蘭重召，並入選世界盃26人大軍名單。然而巴塞沒有履行其借用合約內的3000萬歐羅買斷條款，這選項亦已在周一到期，意味他需要尋找新東家落敗，或重返母會曼聯繼續效力。

拉舒福特想繼續外闖 僅PSG有興趣

英國媒體《每日電訊報》周二報導，拉舒福特的意願是繼續外闖，在歐洲其他主流聯賽效力。然而能夠負擔其32萬5000鎊周薪而對他又有興趣的球隊，基本上只餘巴黎聖日耳門(PSG)一隊，但後者仍未決定最終是否簽下他，所以這名28歲英格蘭鋒將想繼續於國外延續職業生涯，有一定的難度。

無意為曼聯以外其他英超隊效力

拉舒福特目前最大機會是重返英超，但其身邊人透露他無意效力紅魔以外的英超球隊，就算自己亦不想回歸曼聯也好，寧願留在紅魔完成最後兩年合約，到時再尋找其他可行去向，都不會於英超賽場披上其他球隊的球衣。

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