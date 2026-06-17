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世界盃2026｜「施丹」相隔20年重返世盃！盧卡施丹為阿爾及利亞把關 慘遇美斯「大三元」淪歷史背景板

足球世界
更新時間：13:46 2026-06-17 HKT
發佈時間：13:46 2026-06-17 HKT

施丹時隔20年再度現身世界盃舞台，不過今次出場的並不是法國名宿施丹（Zinedine Zidane），而是他的次子盧卡施丹（Luca Zidane）。這位背負著父親偉大姓氏的「星二代」，今屆作為正選門將代表阿爾及利亞出戰。不過稍顯尷尬的是，他的世盃地標戰正正遇上阿根廷球王美斯（Lionel Messi）大爆發，慘遭「帽子戲法」洗禮，無奈成為了歷史的背景板。

遇球王發威 屢救險球只能嘆「非戰之罪」

面對歷史級別的球王表現，有時確實令人徒呼奈何。就如今日的盧卡施丹，縱使全場高飛低撲交出4次撲救，下半場更神勇地擋出美斯一次黃金機會，但面對美斯的封神之戰，自己鎮守的大門依然被連中三元。

更無奈的是，若非美斯開局的入球被吹越位「食炸糊」，盧卡施丹今仗恐怕要四度失守。俗語話「虎父無犬子」，其實盧卡今場已經交足功課，奈何對手是天神下凡的美斯，面對如此猛烈的攻勢，他也只能慨嘆一句非戰之罪。

締造歷史！世盃史上第3對「各為其主」父子兵

雖然首戰出師不利，但盧卡施丹的登場依然寫下一項特別的歷史紀錄，令他們成為世盃史上第3對代表不同國家隊出戰的父子兵。

翻查世盃史冊，這類父子「各為其主」的例子雖然罕見但早有先例。除了今次代表法國的施丹與代表阿爾及利亞的盧卡施丹之外，歷史上還有兩對經典組合：包括早年代表西班牙的馬田雲杜拿（Martí Ventolrà）與代表墨西哥的兒子荷西雲杜拿（José Vantolrá）；以及近代球迷較為熟悉的，1994年為巴西捧盃的名將馬仙奴（Mazinho），與他那位披上西班牙戰衣的愛子堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcântara）。這三對父子兵的獨特足跡，無疑為世盃歷史增添了一段段引人入勝的佳話。

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