世界盃2026｜38歲美斯締世盃「最老大三元」 世盃生涯首戴帽嘆捱過艱難歲月：成就如錦上添花

衛冕的阿根廷在世界盃分組賽首仗登場，憑藉隊長美斯（Lionel Messi）光芒四射的統治級表現，以3:0大炒阿爾及利亞強勢響頭炮。第六度征戰世盃的美斯不僅生涯首度在世盃舞台「戴帽」，更以38歲高齡打破C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的紀錄，成為世盃史上最年長大演帽子戲法的球員。賽後這位阿根廷球王動情落淚，賽後動情表示，自己捱過艱難歲月，會視成就為錦上添花。

38歲高齡戴帽 成世盃最年長大三元的球員

今仗堪稱美斯的完美個人騷。他在比賽中連中三元，成為本屆世盃首位「戴帽」的球員，這亦是他個人世盃生涯的首次。更具歷史意義的是，美斯以38歲357天之齡，大幅推前了世盃最年長帽子戲法的紀錄。

原紀錄由葡萄牙巨星C朗拿度於2018年俄羅斯世盃對陣西班牙時創下（33歲130天），如今美斯將這項紀錄推高逾5年，足證其競技狀態依然處於巔峰，未受歲月摧殘。

賽後動情落淚：捱過艱難歲月 視成就為錦上添花

賽後，獲選為全場最佳的美斯接受訪問時難掩激動。回顧備戰今屆世盃的歷程，他感觸良多：「那是一段艱難的日子，所以我才會如此動情。我要感謝隊友、教練團以及所有隨行人員的鼎力支持。」

對於在生涯尾聲仍能締造歷史，美斯展現出豁達的心態：「我為能經歷這一切感到非常高興。現在我所經歷的種種，對我來說就像是『錦上添花』。我非常開心，也很感激能身處這個美好的團隊，我非常享受其中。」

警惕隊友勿鬆懈：世盃無弱旅

儘管霸氣大勝一場，但身為隊長的美斯不忘提醒隊友保持警惕，切勿輕敵：「世盃的首場比賽總是十分艱難，大家有目共睹，沒有球隊會輕易將勝利拱手相讓。這是一屆競爭極度激烈的世盃，各支隊伍都準備得非常充分。」阿根廷順利全取三分後，將帶著高昂士氣，繼續向衛冕大力神盃的終極目標邁進。