Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜38歲美斯締世盃「最老大三元」 世盃生涯首戴帽嘆捱過艱難歲月：成就如錦上添花

足球世界
更新時間：12:02 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:02 2026-06-17 HKT

衛冕的阿根廷在世界盃分組賽首仗登場，憑藉隊長美斯（Lionel Messi）光芒四射的統治級表現，以3:0大炒阿爾及利亞強勢響頭炮。第六度征戰世盃的美斯不僅生涯首度在世盃舞台「戴帽」，更以38歲高齡打破C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的紀錄，成為世盃史上最年長大演帽子戲法的球員。賽後這位阿根廷球王動情落淚，賽後動情表示，自己捱過艱難歲月，會視成就為錦上添花。

38歲高齡戴帽 成世盃最年長大三元的球員

今仗堪稱美斯的完美個人騷。他在比賽中連中三元，成為本屆世盃首位「戴帽」的球員，這亦是他個人世盃生涯的首次。更具歷史意義的是，美斯以38歲357天之齡，大幅推前了世盃最年長帽子戲法的紀錄。

原紀錄由葡萄牙巨星C朗拿度於2018年俄羅斯世盃對陣西班牙時創下（33歲130天），如今美斯將這項紀錄推高逾5年，足證其競技狀態依然處於巔峰，未受歲月摧殘。

賽後動情落淚：捱過艱難歲月 視成就為錦上添花

賽後，獲選為全場最佳的美斯接受訪問時難掩激動。回顧備戰今屆世盃的歷程，他感觸良多：「那是一段艱難的日子，所以我才會如此動情。我要感謝隊友、教練團以及所有隨行人員的鼎力支持。」

對於在生涯尾聲仍能締造歷史，美斯展現出豁達的心態：「我為能經歷這一切感到非常高興。現在我所經歷的種種，對我來說就像是『錦上添花』。我非常開心，也很感激能身處這個美好的團隊，我非常享受其中。」

警惕隊友勿鬆懈：世盃無弱旅

儘管霸氣大勝一場，但身為隊長的美斯不忘提醒隊友保持警惕，切勿輕敵：「世盃的首場比賽總是十分艱難，大家有目共睹，沒有球隊會輕易將勝利拱手相讓。這是一屆競爭極度激烈的世盃，各支隊伍都準備得非常充分。」阿根廷順利全取三分後，將帶著高昂士氣，繼續向衛冕大力神盃的終極目標邁進。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:28
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
5小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
17小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
12小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
15小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-16 10:48 HKT
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身 劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭 讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
20小時前
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
4小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
21小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
18小時前