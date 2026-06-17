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世界盃2026│夏蘭特一場追平挪威世盃入球紀錄 伊巴謙莫域大讚：可以加入獅子行列！

足球世界
更新時間：11:47 2026-06-17 HKT
發佈時間：11:47 2026-06-17 HKT

神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)周二首次於世界盃決賽周出場，就梅開二度帶領挪威4:1大勝伊拉克，在美加墨世盃I組首輪取得開門紅。這名效力曼城的25歲鋒將，只用了一場比賽就追平前輩列達爾(Kjetil Rekdal)的隊史世盃入球紀錄，身為其偶像的瑞典名將伊巴謙巴域賽後大讚他，直言此子可以加入獅子的行列。

追平挪威隊史世盃入球紀錄

夏蘭特個人首場世盃就盡展神鋒本色，僅花了29分鐘就取得入球，之後於43分鐘再入一球，成功梅開二度，為挪威大勝4:1打下基礎。這名25歲鋒將只用了一場比賽，就睇齊前輩列達爾，成為歷來於世盃取得最多入球的挪威球員。列達爾參加過2次世界盃，合共踢了7場攻入2球，夏蘭特嚴格來說用了43分鐘就追平。

伊巴謙可以加入獅子行列

今場擔任評述的列達爾大讚這名後輩：「他是球隊的支柱，當頭號射手找到入球感覺後，就不用聽那些遲遲無法取得入球的那些說話了。激活夏蘭特對挪威來說至關重要，這關乎到球隊可以走到多遠。」夏蘭特的偶像伊巴謙莫域亦高度讚揚：「兩個入球，這效率真的很厲害。」後者曾稱自己是獅子，他指夏蘭特都可以加入森林之王的行列，「可能我要把他往上移一點點。他正在接近我，我們對他今天的表現非常滿意。」

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