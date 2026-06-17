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世界盃2026｜美斯6戰世盃 迎國家隊200戰里程碑 大演帽子戲法破多個紀錄

足球世界
更新時間：10:21 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:21 2026-06-17 HKT

阿根廷對陣阿爾及利亞的世界盃焦點戰仍然在進行中，球王美斯（Lionel Messi）正選披甲並在上半場轟入一記超級世界波，換邊後再連入2球，大演帽子戲法。這不僅幫助球隊取得領先，更讓這位38歲的阿根廷巨星在今夜一口氣粉碎並創造了多項世界盃歷史紀錄，迎來了職業生涯最輝煌的「雙重里程碑」。

在開局經歷入球被吹的「炸糊」驚魂後徹底爆發，不僅轟入超級「世界波」，下半場更連下兩城完美上演「大三元」。帶領阿根廷以3:0大勝對手之餘，美斯正式追平德國傳奇射手高路斯（Miroslav Klose）保持的16球紀錄，並列世界盃歷史射手榜第一位！美斯用這場無懈可擊的個人表演，向全世界宣告這位傳奇10號依然是球場上的絕對主宰。

史無前例！第一位六度征戰世盃球員

隨著球證鳴笛開賽，正選上陣的美斯正式達成了一項前無古人的偉大成就——他成為足球歷史上第一位在六屆世界盃（2006、2010、2014、2018、2022、2026）中均有出場的球員。同時，這場比賽也是美斯代表阿根廷國家隊出戰的第200場比賽。

除此之外，美斯今仗迎來了他連續第24場代表阿根廷出戰的世界盃比賽。成為世界盃歷史上單一球員代表國家隊最長連續出場的新紀錄保持者。

完美輪迴！相隔20年再入球破C朗紀錄

歷史總是充滿驚人的巧合。今天是美斯世界盃地標戰的20週年紀念日——2006年6月16日，他在對陣塞黑的比賽中後備登場，短短10分鐘內傳射建功，收穫世盃處子球；20年後的今天，2026年6月16日，他在對陣阿爾及利亞時再度破門。

這兩粒入球之間正好相隔整整20年，美斯由此超越了C朗（C朗的紀錄為16年164天），成為世界盃歷史上首粒入球與最近一粒入球時間跨度最長的球員。同時，他也成為繼C朗之後，歷史上第二位在五屆不同世界盃中均有進帳的球員。憑藉這個入球，38歲357天的美斯再次超越C朗（37歲292天），躋身世界盃歷史最年長入球者排行榜的第三位。

美斯在下半場繼續發威，在60和76分鐘再有進帳，大演帽子戲法，最終於80分鐘換走時獲得全場球立起立鼓掌。

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