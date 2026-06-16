世界盃2026｜伊朗主帥怒轟行程安排荒謬 自嘲：在空中飛的時間多過在地面

世界盃分組賽以2:2逼和新西蘭後，伊朗國家隊主教練加萊諾埃（Amir Ghalenoei）在賽後記者會上大發雷霆，猛烈抨擊賽會的行程安排及簽證刁難，直斥伊朗隊受到了極端的不公平對待，甚至自嘲球隊「在空中逗留的時間比在地面還要多」，堪稱是「世界盃歷史上最受壓逼的球隊」。

行程全受制於人 賽後禁留洛杉磯被逼漏夜趕飛機

伊朗今仗在洛杉磯的 SoFi 體育館作賽，雖然全場有近7萬名伊朗球迷入場打氣營造主場氣氛，但加萊諾埃大爆球隊在後勤安排上受盡折磨：「我們原本計劃在比賽前兩晚來到洛杉磯適應，但他們不批准；我們本想今晚（賽後）留在這裡進行恢復訓練，明天中午才離開，但他們再次拒絕。甚至比賽一結束，我們就被勒令必須立即離開，漏夜登上飛機返回墨西哥蒂華納（Tijuana）的大本營。這嚴重干擾了球員的恢復！」

加萊諾埃怒氣衝衝地表示，球隊連自己的行程也無法作主：「我們沒有獲得提前兩周來適應高地及時差的機會，這實在太可笑了！我們這幾天在空中飛行的時間，簡直比在地面上的時間還要多！」

高層全缺席「世盃史上最受壓迫」 換人竟因集體抽筋

除了行程被諸多制肘，伊朗隊的隨團人員名單亦疑似因簽證問題而天殘地缺。加萊諾埃大吐苦水：「足協主席不在這裏、球隊經理不在這裏、隊內主管不在這裏，連傳媒官員也不在！例如我們要換人時，竟然要由教練去兼任球隊經理的文書工作。教練團的精力本應集中在戰術上，現在卻要處理行政事務。正因如此，我敢說我們是世界盃歷史上最受壓逼的球隊！」

受制於舟車勞頓與適應不良，伊朗隊今仗付出了沉重代價。加萊諾埃透露，全場所有的換人調動均非出於戰術考慮，而是「被逼」的：「我們有4名球員因為嚴重抽筋而需要被換出。遲到報到以及倉促的適應過程，對球員的身體影響極大。但儘管如此，球員們在兩度落後下依然展現出超出自身能力的努力，踢出了一場可接受的比賽，我對他們的拼勁感到自豪。」