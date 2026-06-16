Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜伊朗主帥怒轟行程安排荒謬 自嘲：在空中飛的時間多過在地面

足球世界
更新時間：19:37 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:37 2026-06-16 HKT

世界盃分組賽以2:2逼和新西蘭後，伊朗國家隊主教練加萊諾埃（Amir Ghalenoei）在賽後記者會上大發雷霆，猛烈抨擊賽會的行程安排及簽證刁難，直斥伊朗隊受到了極端的不公平對待，甚至自嘲球隊「在空中逗留的時間比在地面還要多」，堪稱是「世界盃歷史上最受壓逼的球隊」。

行程全受制於人 賽後禁留洛杉磯被逼漏夜趕飛機

伊朗今仗在洛杉磯的 SoFi 體育館作賽，雖然全場有近7萬名伊朗球迷入場打氣營造主場氣氛，但加萊諾埃大爆球隊在後勤安排上受盡折磨：「我們原本計劃在比賽前兩晚來到洛杉磯適應，但他們不批准；我們本想今晚（賽後）留在這裡進行恢復訓練，明天中午才離開，但他們再次拒絕。甚至比賽一結束，我們就被勒令必須立即離開，漏夜登上飛機返回墨西哥蒂華納（Tijuana）的大本營。這嚴重干擾了球員的恢復！」
加萊諾埃怒氣衝衝地表示，球隊連自己的行程也無法作主：「我們沒有獲得提前兩周來適應高地及時差的機會，這實在太可笑了！我們這幾天在空中飛行的時間，簡直比在地面上的時間還要多！」

高層全缺席「世盃史上最受壓迫」 換人竟因集體抽筋

除了行程被諸多制肘，伊朗隊的隨團人員名單亦疑似因簽證問題而天殘地缺。加萊諾埃大吐苦水：「足協主席不在這裏、球隊經理不在這裏、隊內主管不在這裏，連傳媒官員也不在！例如我們要換人時，竟然要由教練去兼任球隊經理的文書工作。教練團的精力本應集中在戰術上，現在卻要處理行政事務。正因如此，我敢說我們是世界盃歷史上最受壓逼的球隊！」
受制於舟車勞頓與適應不良，伊朗隊今仗付出了沉重代價。加萊諾埃透露，全場所有的換人調動均非出於戰術考慮，而是「被逼」的：「我們有4名球員因為嚴重抽筋而需要被換出。遲到報到以及倉促的適應過程，對球員的身體影響極大。但儘管如此，球員們在兩度落後下依然展現出超出自身能力的努力，踢出了一場可接受的比賽，我對他們的拼勁感到自豪。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
12小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
10小時前
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
6小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
5小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
5小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT