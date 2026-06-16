世界盃2026｜新西蘭華裔神鋒世盃「起孖」創歷史 祖斯擁中國血統母親為華人

新西蘭時隔16年再度亮相世界盃決賽周的舞台，今日他們以2:2激和伊朗。在這場入球大戰中，身高僅174厘米的新西蘭華裔翼鋒伊利亞祖斯（Elijah Just）表現八面玲瓏。這位26歲好手首度踏上世盃舞台即光芒四射「梅開二度」，其華裔背景與背後的成長故事，成為了球迷賽後津津樂道的熱話。

母親來自中國 父母長途跋涉圓足球夢

伊利亞祖斯的背景相當特別，他出生於新西蘭，母親來自中國，父親則是德國人。由於父親昔日亦曾是足球員，在耳濡目染下，小祖斯5歲便開始接觸足球。他的職業足球路，全賴雙親在背後無私的奉獻——在他年輕時，父母每週兩次親自揸車接送他到惠靈頓參加訓練和比賽，來回車程足足長達3小時。這份跨越多年的堅持，最終成功培育出一位世盃國腳。

一戰創多項紀錄 成國家隊「第一人」

目前在蘇超球會馬瑟韋爾「搵食」的伊利亞祖斯，自2019年晉升大國腳後一直備受期待。今仗他不僅成為新西蘭隊史第5位在世盃取得入球的球員，更一口氣包辦兩球，成為國家隊史上首位在世盃累積攻入兩球的「第一人」，這兩球亦是他國際賽生涯的第10及第11球。

雖然球隊最終被伊朗逼和，但無損伊利亞祖斯締造歷史的喜悅。這位華裔神鋒難掩興奮之情：「不只入一球，是兩球，我真的非常開心！」他感觸地表示，球隊等待了許久才重返世盃舞台，現場有眾多家人和球迷支持，意義非凡。雖然新西蘭世界排名僅85位，在今屆48支參賽隊伍中包尾，但正如他賽前霸氣揚言：「我們每場都會全力以赴，我們相信自己，球隊絕對有足夠的深度與實力！」

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