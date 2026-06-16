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世界盃｜「開槍」慶祝手勢遭炮轟具政治暗示 伊朗前鋒穆夏比喊冤：純屬隨興

足球世界
更新時間：16:04 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:04 2026-06-16 HKT

世界盃決賽周賽場內外火藥味濃，政治敏感話題再度延燒。周一G組第一輪，伊朗在兩度落後的情況下以2:2逼和新西蘭。然而，在第64分鐘為伊朗攻入扳平關鍵球的前鋒米列莫哈馬迪（Mohammad Mohebi），其賽後的慶祝動作卻因疑似模仿「開槍」而遭到外界猛烈抨擊，甚至引來調查指控。對此，這位27歲球星賽後緊急開腔澄清，堅稱動作純屬臨場隨興，絕無任何政治隱喻 。


慶祝動作引發「開槍」聯想 外界呼籲官方介入調查

效力俄超球會羅斯托夫的莫哈馬迪，今仗射入扳平2:2的關鍵入球後，在慶祝時先將兩隻手指指向自己的手臂，隨後又用右手指做出類似手槍的形狀，並在空中搖晃 。由於今屆世界盃在美國舉行，加之伊朗目前的國際局勢與參賽背景極為敏感，這個帶有強烈「開槍」暗示的手勢隨即在社交平台及評述員之間引發軒然大波，不少人紛紛要求國際足協（FIFA）介入調查 。

眼見風波愈演愈烈，莫哈馬迪比在賽後記者會上與國家隊隊長泰尼米（Mehdi Taremi）一同現身，極力否認有任何隱藏動機：「首先，我要感謝所有來到洛杉磯觀戰的伊朗球迷，他們營造了極佳的比賽氣氛 。」他隨後一邊重現手勢一邊解釋：「這個慶祝動作純粹是當時腦海中靈光一閃、隨興做出來的 。我只是想用這個手勢向所有支持我的球迷致意，這真的只是個慶祝動作而已，沒有其他意思 。」

隊友直認慶祝具政治含意 形成強烈對比

相比起莫哈馬迪的急忙撇清，為伊朗射入第一球扳平入球的隊友列沙伊安（Ramin Rezaeian），其慶祝動作則顯得直接得多 。列沙伊安在入球後，用球衣緊緊遮蓋著自己的整張臉，並狂奔向看台上的球迷 。他賽後坦然承認，自己的慶祝方式確實帶有政治表態，這與莫哈馬迪的「喊冤」澄清形成了強烈的對比 。
 

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