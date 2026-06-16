世界盃2026｜單日4場連和成「大和波日」 與1958年並列單日最多次打和

世界盃15日賽事出現罕見一幕，同日上演的4場比賽都是以和波收場，上演「大和波日」，繼1958年後相隔68年再度出現，並列世界盃單日最多場打和的記錄。

同日4場齊和波 再寫同日最多場和波記錄

世界盃15日分別上演H和G組各2場的賽事，但同日卻出現罕見一幕，皆因頭場世界排名第2，應屆歐洲盃冠軍的西班牙對佛得角一戰中，竟以0:0爆冷打和，之後便一發不可收拾，之後的比利時對埃及和沙特阿拉伯對烏拉圭亦以1:1賽和，尾場的伊朗亦以2:2逼和新西蘭，自68年前的瑞典世界盃後再次同日4場打成平手，當時同日有8場賽事同日有4場賽事打和，分別是瑞典0:0威爾斯、英格蘭2:2奧地利、巴拉圭3:3南斯拉夫和西德2:2北愛爾蘭，並列單日最多打和場次。

