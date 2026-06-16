曼聯｜艾摩廉答應執教AC米蘭 曼聯「甩難」慳返1.7億元賠償金！

葡萄牙籍少帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）的再就業，對英超球會曼聯而言絕對是一大喜訊！據外媒報道，今年1月才被「紅魔鬼」解僱的艾摩廉，已同意接掌意甲勁旅AC米蘭的帥印，取代離任的艾歷利（Massimiliano Allegri）。這項任命不僅意味著艾摩廉重返頂級聯賽的舞台，更讓曼聯免去了支付高達1,670萬英鎊（約1.67億港元）的龐大解約賠償金，為球會財政帶來極大紓緩。

魯賓艾摩廉已同意接掌意甲勁旅AC米蘭的帥印，取代離任的艾歷利。法新社

簽約兩年肩負重建重任 曼聯解約金「一筆勾銷」

上季在意甲僅以第五名衝線、無緣來屆歐聯資格的AC米蘭，季後進行了翻天覆地的管理層大清洗。除了主帥艾歷利外，體育總監、行政總裁等多名高層亦相繼離隊。41歲的艾摩廉已接受了「紅黑軍團」開出的兩年合約（附帶第三年續約選項），他上任後的首要任務將是重組球隊。據悉，諾定咸森林的首席球探費拉拿（Pedro Ferreira）已成為米蘭的挖角目標，有望加盟協助其同胞艾摩廉的重建工作。艾摩廉的迅速再就業，讓曼聯管理層鬆一口氣。根據雙方早前簽訂的遣散協議，一旦艾摩廉找到新工作，曼聯將不再需要承擔他及其教練團隊原本高達1,670萬鎊的薪酬補償，這對正準備在轉會市場增兵的紅魔鬼來說，無疑是一筆意外之財。

AC米蘭將迎來新帥魯賓艾摩廉。法新社

財政「雙響炮」 曼聯破紀錄天價拍 Amazon 紀錄片

除了省下巨額賠償金外，曼聯的財政更迎來了另一大「進帳」。球會宣布已與串流平台 Amazon 達成協議，將成為來季《All or Nothing》（孤注一擲）系列紀錄片的主角。



其實早於艾摩廉執教期間，雙方已就拍攝事宜進行過談判，但當時球會認為時機尚未成熟而擱置。如今，曼聯將跟隨同市死敵曼城、阿仙奴及熱刺的步伐，讓攝製隊進駐球會。據悉，曼聯今次獲得的「准入費」打破了該系列紀錄片的歷史紀錄。從季前集訓開始，鏡頭將會全方位捕捉以卡域克（Michael Carrick）為首的男隊備戰情況，同時亦會涵蓋女足及青訓學院的運作，球迷下季將可毫無保留地窺探紅魔鬼的內部秘辛。