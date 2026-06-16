世界盃2026｜奧耶沙巴爾指西班牙無輕敵 並說外界的想法不會影響到他們

世界盃H組西班牙爆冷遭佛得角0:0逼和，球隊表現令一眾球迷質疑輕敵，賽後陣中前鋒奧耶沙巴爾賽後強調球隊並沒有輕敵，指球隊多次未能把握機會破網成失利主因之一，亦對佛得角的防守紀律性表示認可，並表示外界的聲音並不會影響到球隊。

奧耶沙巴爾強調沒有輕敵佛得角

西班牙今戰因拉明耶馬和尼高拉斯威廉斯因傷都以後備上陣，但從人腳上依然被看高一線的西班牙卻在佛得角的嚴防下遇滑鐵盧，「狂牛軍團」全場佔7成控球起腳27次，卻依然未能破門最終爆大冷0:0完場，賽後奧耶沙巴爾受訪時表示賽前已經知會很難踢，對手會嚴防他們，龍門前可能會有10-11人，並指出：「我認為我們創造了足夠多機會，應該要打入1，2球，但當我們在最後一擊缺少那種精准和細膩時，那樣便會很難了。」奧耶沙巴爾也大讚佛得角：「我認為他們在防守端的思路非常清晰，明確知道自己想要什麼和如何去防守，因此我們遇到了困難。」

而被問及是是否輕敵佛得角時，奧耶沙巴爾則強調並沒有：「我們沒有輕敵，沒有看不起對手，我們知道今場將會是一場非常困難的比賽，他們是打出非常出色的選拔賽才走到這裏的。」而提到會否因今場失利而擔心對沙特的賽事時，他則指：「不會，我們會繼續保持平靜，外界怎麼想怎麼看都不會影響我們。」

