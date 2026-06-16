世界盃2026｜禾仙夏真名藏40年前世盃奇緣 阿根廷名宿笑言：我隔空參賽了

佛得角40歲鋼門禾仙夏（Vozinha）在今日對陣強敵西班牙的賽事中一戰封神，全場作出7次神救力保不失，成為球隊逼和「狂牛兵團」的最大功臣。這位老將除了背負着感人的親情故事，其本名「祖斯馬」（Josimar Dias）原來亦大有來頭！他的足球生涯本身就是一部充滿宿命感的史詩，其名字背後，竟隱藏着一段橫跨40年、牽涉阿根廷與巴西兩大南美傳奇的奇妙淵源。

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時間回溯至1986年墨西哥世界盃，阿根廷名宿華丹奴（Jorge Valdano）與「球王」馬勒當拿並肩作戰，個人攻入四球助球隊封王。當時佛得角一名狂熱球迷薛柏度（Ze Pedro）被華丹奴的球技深深折服，決心將剛出生的兒子命名為「華丹奴」。然而，當時的註冊官以「不允許使用外國名字」為由無情拒絕。無奈之下，薛柏度只好退而求其次，選用了在該屆世盃同樣光芒四射、屢入「世界波」的巴西右閘祖斯馬（Josimar）之名——由於佛得角與巴西同屬葡語系國家，這個名字最終順利獲批，這就是禾仙夏真名祖斯馬的由來。

華丹奴笑言時隔40年重回世界盃。FIFA官方圖片

就在佛得角今屆迎來隊史世盃首戰前夕，國際足協（FIFA）特意將這段塵封往事，告知了華丹奴。這位阿根廷傳奇前鋒聽罷既驚喜又感動，更幽默地回應：「起初我有點困惑，他爸爸明明有馬勒當拿這個名字可以選，為甚麼偏偏會想到我？但我真的感到無比自豪！在參加1986年世界盃的40年後，我竟然透過禾仙夏，在2026年世界盃上『間接』參賽了。」

這段橫跨40年的「拉美雙雄交匯」，不僅是禾仙夏家族對足球熱愛的見證，更為這位40歲門神今日的英勇表現，增添了一抹令人津津樂道的傳奇色彩。