Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜禾仙夏真名藏40年前世盃奇緣 阿根廷名宿笑言：我隔空參賽了

足球世界
更新時間：15:08 2026-06-16 HKT
發佈時間：15:08 2026-06-16 HKT

佛得角40歲鋼門禾仙夏（Vozinha）在今日對陣強敵西班牙的賽事中一戰封神，全場作出7次神救力保不失，成為球隊逼和「狂牛兵團」的最大功臣。這位老將除了背負着感人的親情故事，其本名「祖斯馬」（Josimar Dias）原來亦大有來頭！他的足球生涯本身就是一部充滿宿命感的史詩，其名字背後，竟隱藏着一段橫跨40年、牽涉阿根廷與巴西兩大南美傳奇的奇妙淵源。

相關文章：世界盃2026｜「Vozinha」意指「嫲嫲」 門神禾仙夏淚灑球場 憾高昂簽證費阻母臨場見證

相關文章：世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬

時間回溯至1986年墨西哥世界盃，阿根廷名宿華丹奴（Jorge Valdano）與「球王」馬勒當拿並肩作戰，個人攻入四球助球隊封王。當時佛得角一名狂熱球迷薛柏度（Ze Pedro）被華丹奴的球技深深折服，決心將剛出生的兒子命名為「華丹奴」。然而，當時的註冊官以「不允許使用外國名字」為由無情拒絕。無奈之下，薛柏度只好退而求其次，選用了在該屆世盃同樣光芒四射、屢入「世界波」的巴西右閘祖斯馬（Josimar）之名——由於佛得角與巴西同屬葡語系國家，這個名字最終順利獲批，這就是禾仙夏真名祖斯馬的由來。

華丹奴笑言時隔40年重回世界盃。FIFA官方圖片
華丹奴笑言時隔40年重回世界盃。FIFA官方圖片

就在佛得角今屆迎來隊史世盃首戰前夕，國際足協（FIFA）特意將這段塵封往事，告知了華丹奴。這位阿根廷傳奇前鋒聽罷既驚喜又感動，更幽默地回應：「起初我有點困惑，他爸爸明明有馬勒當拿這個名字可以選，為甚麼偏偏會想到我？但我真的感到無比自豪！在參加1986年世界盃的40年後，我竟然透過禾仙夏，在2026年世界盃上『間接』參賽了。」

這段橫跨40年的「拉美雙雄交匯」，不僅是禾仙夏家族對足球熱愛的見證，更為這位40歲門神今日的英勇表現，增添了一抹令人津津樂道的傳奇色彩。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
7小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
5小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
23小時前
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
生活百科
5小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
23小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
8小時前