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世界盃2026｜耶馬首戰世盃即吃悶棍 賽後獲網紅女友看台溫馨安慰

足球世界
更新時間：13:26 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:26 2026-06-16 HKT

奪冠熱門「狂牛軍團」西班牙，周一於H組首輪面對實力有大段距離的弱旅佛得角，狂牛大部份時間圍攻對手，最後要派上剛傷癒的18歲巴塞隆拿超新星拉明耶馬（Lamine Yamal）後備上陣仍無法撕破佛得角防線，最終爆冷被逼和0:0。耶馬賽後顯得極度失落，幸得看台上的網紅女友伊妮絲加西亞（Ines Garcia）即時送上溫馨安慰。

戀情上月剛官宣 21歲網紅女友赴美貼身力撐

首度征戰世界盃卻首戰受挫，耶馬在完場哨響後顯得垂頭喪氣。不過，他隨後走到看台陪伴家人與朋友時，心情隨即被治癒。其中，他的21歲西班牙網紅兼名模女友伊妮絲加西亞（Ines Garcia）即為愛郎送上安慰，兩人相擁的畫面顯得溫馨無比。

這對年齡相差3歲的姐弟戀在上個月才正式官宣戀情，而伊妮絲今次亦特意飛往美國「貼身」力撐男友。在比賽期間，伊妮絲與耶馬的親友團一同穿上印有耶馬名字的西班牙國家隊戰衣，並在社交平台分享了多張在平治體育館內的打氣靚相。雖然首仗爆冷失分，但有女友在背後的強大精神支持，相信耶馬很快便能重整旗鼓，在接下來的分組賽為狂牛軍團力爭出線。

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