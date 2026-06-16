世界盃2026｜「Vozinha」意指「嫲嫲」 佛得角門神禾仙夏淚灑球場 憾高昂簽證費阻母臨場見證

歲月沒有磨平他的稜角，反而為他鑄就了最堅固的盾牌。在2026世界盃第5個比賽日的壯闊舞台上，首次躋身決賽周的島國佛得角，以血肉之軀築起銅牆鐵壁，0:0逼和奪標大熱西班牙。在這場被載入史冊的戰役中，40歲的佛得角門神禾仙夏（Vozinha）全場作出7次神級撲救，以一己之力捍衛了國家的尊嚴，當之無愧地加冕全場最佳球員。

當完場哨聲劃破長空，這位為國家隊鎮守大門13載的鐵漢，在綠茵場上淚如雨下。這不僅是勝利的喜悅，更交織着跨越半生的堅持、對亡靈的告慰，以及一份無法彌補的親情遺憾。

遲來的榮耀與缺席的摯親

面對「狂牛軍團」的狂轟濫炸，禾仙夏如同一座不可逾越的高山。然而，在這位國家英雄最輝煌的時刻，看台上卻少了他最渴望看見的身影。

「我對祖父母充滿感激，此刻他們一定在天上看着我、為我閃耀。」禾仙夏賽後哽咽着將這場歷史性的和局獻給亡靈：「兩年前，我失去了祖母，隨後祖父也離開了。是他們撫養我長大的。如果他們今天還在世，一定會為他們的孫子感到無比驕傲。這就是為甚麼這一切對我意義重大，這是佛得角人一生夢寐以求的時刻。」

除了告慰亡靈，他的淚水亦為母親而流。據報，美國政府今年1月將佛得角列入特定名單，公民赴美除簽證費外，還需額外繳納高達1.5萬美元（約11.7萬港元）的保證金。這筆猶如天文數字的費用，無情地將他的母親擋在美國國門之外，無緣親臨現場見證愛兒的巔峰一戰：「因為這筆高昂的簽證費用，我們無法及時辦妥手續。我多麼渴望她能親臨此地見證這一切，但我依然為今天的成就感到無比自豪。」

戰袍銘刻葡語「嫲嫲」 廿五歲起步終成傳奇

雖然真名是祖斯馬，但他球衣背面印着的「禾仙夏」（Vozinha），在葡萄牙語意為「嫲嫲」或「祖母」，似乎是祖母賦予他的靈魂烙印。

「禾仙夏」（Vozinha）在葡萄牙文中意為「嬤嬤」。AP ​

由於父母當年需長時間工作和服兵役，他自幼由祖父母帶大。童年時在街頭踢波，性格好勝卻身材瘦小的他常被大孩子衝撞欺負，每次吃虧後氣沖沖地回家，同伴便會嘲笑他「又要去找嫲嫲告狀」，這個充滿戲謔的綽號便伴隨他至今。

「我一生都在為這一刻搏殺。我已經40歲了，直到25歲那年（2012年）才真正踏上職業足球的道路。我曾無數次想過放棄，是心中的夢想支撐我走到今天。」這位少年時期曾因身高不足而落選的門將，直到17歲才迎來命運的眷顧，身高飆升至1米90。禾仙夏的職業生涯曾經輾轉安哥拉、葡萄牙到斯洛伐克等多地，這位大器晚成的門神，最終將「嫲嫲」印在了世界盃的戰衣上。

帶着對亡靈的思念與跨越重重障礙的勇氣，禾仙夏與他的佛得角，正準備在世界盃的舞台上，續寫屬於他們的「奇蹟」。

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