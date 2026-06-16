世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 8撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬

在2026美加墨世界盃H組首圈賽事中，歷史性首次躋身決賽周的非洲島國佛得角以0:0逼和歐洲盟主西班牙。在這場寫入史冊的戰役中，佛得角40歲老將守門員禾仙夏（Vozinha）憑藉鋼鐵般的防守表現一戰封神。他全場貢獻8次關鍵撲救，不僅粉碎了「狂牛部隊」23次攻門的取勝希望，賽後他的社交媒體追蹤者更由5萬暴漲至過200萬。

8撲救零封歐國盃盟主

面對由洛迪卡斯簡迪（Rodri）、柏迪（Pedri）及費倫托利斯（Ferran Torres）等頂級球星領銜的西班牙，佛得角大門整晚承受著極大壓力。然而，現年40歲、目前效力葡萄牙甲組球會查維斯的禾仙夏，在門線上展現出令人讚嘆的反應與定力。

上半場第39分鐘，費倫托利斯禁區內勁射中楣，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）隨即近距離頭槌補射，禾仙夏迅速彈起將皮球托出底線；隨後在半場補時階段，西班牙後衛拿樸迪（Aymeric Laporte）接應角球迎頂刁鑽彈地波，禾仙夏再次展現極快反應，指尖觸球將皮球拒之門外。

下半場西班牙調入進攻新星拉明耶馬（Lamine Yamal）加強攻勢，但禾仙夏依然指揮若定，成功帶領防線化解西班牙合共23次射門、11次角球的攻勢，協助這支世界盃新丁在歷史首戰零封強敵，奪得歷史性的第1個決賽周積分。

賽後剖白：為了終極夢想而留下

禾仙夏無懸念當選為本場比賽最佳球員。賽後接受FIFA官網訪問時，這位老將難掩激動情緒，流下喜悅的淚水。他坦言：「我們深知對手是世界上最頂尖的國家隊之一，但我們也同樣清楚自己的實力。為了這個大日子，我們全隊付出了巨大的努力。雖然早就料到比賽會非常艱難，但如今能取得這個結果，我們真的感到無比幸福。」

事實上，這名40歲門將的職業生涯經歷過無數風雨。在本次世界盃預選賽期間，他曾一度因年齡和體能考慮退出國家隊，但在教練團及隊友的極力挽留和說服下，他最終決定留下，為實現參加世界盃的終極夢想作最後一搏。

社交媒體追蹤者數小時內突破200萬

除了解圍神撲和感人訪問，禾仙夏在場外也迎來了不可思議的神話。比賽期間，由於他在門前的驚艷演出，多國電視轉播對這位「40歲鋼門」讚不絕口。有轉播機構甚至在賽事直播期間，於畫面上秀出了禾仙夏的個人Instagram帳號（@vozinha1）。

這一舉動隨即在網絡上引爆連鎖效應。在短短數小時之內，這位原本寂寂無名的葡萄牙甲組聯賽門將，其IG追蹤者人數從賽前的約5萬人，呈幾何級數暴增，迅速突破200萬大關。連見慣大場面的佛得角隊長賴恩文迪斯（Ryan Mendes）在接受媒體訪問時，得知此消息亦驚訝得目瞪口呆。

