Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜日本出線形勢有暗湧 久保建英要以輪椅離場 傷勢可能比預期嚴重

足球世界
更新時間：15:18 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:18 2026-06-15 HKT

世界盃F組日本尾段憑鎌田大地攻入關建入球助日本以2:2逼和歐洲勁旅荷蘭，但今場似乎亦有代價，今戰交出一助攻的久保建英，因傷提早離場，他在離開球場時被拍到要坐輪椅離場，令人擔憂這名翼鋒會否受到大傷。

日本晉級之路有暗湧 久保建英傷勢不樂觀

久保建英今戰在大約70分鐘時，和對手發生相撞，之後一度在場邊慢跑確認身體狀況，但隨後便向教練組做出換人手勢並離場，日本主教練森保一賽後亦表示：「目前還未知久保的情況，需要等到醫療團隊的詳細報告，但剛才見到他可以自行行走，希望只是輕傷，但目前未能確認下場能否上陣。」

但據賽後網上流出的照片，久保建英需要坐輪椅離開，而根據賽後的影片也看到久保在和隊友慶祝時，受傷的左腳也未能落地，令人擔憂這位效力皇蘇的右翼在緊接的賽事能否上陣，日本目前以1分位列小組次名，在之後需先後對突尼西亞和瑞典，若這名陣中大將受傷相信會影響日本的出線形勢。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
20小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
8小時前
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
6小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
20小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
4小時前
伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　一文看清14要點包括資產解凍與核計畫
01:59
伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　一文看清14要點包括資產解凍與核計畫
即時國際
5小時前