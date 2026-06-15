世界盃2026｜日本出線形勢有暗湧 久保建英要以輪椅離場 傷勢可能比預期嚴重

世界盃F組日本尾段憑鎌田大地攻入關建入球助日本以2:2逼和歐洲勁旅荷蘭，但今場似乎亦有代價，今戰交出一助攻的久保建英，因傷提早離場，他在離開球場時被拍到要坐輪椅離場，令人擔憂這名翼鋒會否受到大傷。

日本晉級之路有暗湧 久保建英傷勢不樂觀

久保建英今戰在大約70分鐘時，和對手發生相撞，之後一度在場邊慢跑確認身體狀況，但隨後便向教練組做出換人手勢並離場，日本主教練森保一賽後亦表示：「目前還未知久保的情況，需要等到醫療團隊的詳細報告，但剛才見到他可以自行行走，希望只是輕傷，但目前未能確認下場能否上陣。」

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但據賽後網上流出的照片，久保建英需要坐輪椅離開，而根據賽後的影片也看到久保在和隊友慶祝時，受傷的左腳也未能落地，令人擔憂這位效力皇蘇的右翼在緊接的賽事能否上陣，日本目前以1分位列小組次名，在之後需先後對突尼西亞和瑞典，若這名陣中大將受傷相信會影響日本的出線形勢。

