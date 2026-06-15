世界盃2026│15萬人口少過灣仔 庫拉索大敗取得歷史首個入球 教練：自豪時刻!

世界盃新丁庫拉索雖然在周日(14日)美加墨世盃E組首輪1:7大敗予德國，但這個全國人口只有15萬5900人，數目比灣仔區還有少的加勒比海島國，能夠在4屆盟主德國身上取得入球，仍是偉大成就。該國教練艾禾卡特(Dick Advocaat)矢言這是全國自豪的時刻，同時還指球隊選擇與德國對攻才導致大敗。

島國庫拉索用21分鐘錄世盃首球

位於加勒比海南部的島國庫拉索，全國總人口只有15萬5900人，是歷來人口數目最少的世盃參賽球隊，全港18區人口最少的灣仔區都有約16萬人，比他們更多。然而庫拉索首戰世盃就寫下歷史一頁，憑中場高文倫西亞的入球一度逼和德國，第一場比賽只用了21分鐘就有入球，成為繼1994年的尼日利亞後首支在世盃首戰前21分鐘就取得入球的新丁。

教練直言因與德國對攻而大敗

該國教練艾禾卡特指這是庫拉索歷史時刻：「對比德國和其他對手，我們只是一個小城鎮，取得入球對整個而言是奇妙而自豪的時刻。」更值得欣賞，庫拉索沒有因為實力差距而死守，今場敢於進攻，全場共有6次射門，其中2次命中目標，但艾禾卡特指這亦是球隊大敗的原因：「我們知道如果只是防守，就一定會輸波，所以我們嘗試進取一點，可是各方面的效果都不是太好。今場的賽果，比我們預期更大，但亦證明德國有多厲害。」