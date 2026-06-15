世界盃2026｜阿密特迪阿路一箭定江山 科特迪瓦1:0擊敗厄瓜多爾

美加墨世界盃E組首輪，科特迪瓦對上厄瓜多爾，作為小組中除了德國外，實力最接近的2隊，今戰賽果將直接影響小組出線形勢，但今場科特迪瓦略勝一籌，由效力曼聯的阿密特迪亞路攻入致勝一球，助球隊1球小勝。

阿密特迪亞路成後備殺手 一箭定江山奠勝

上半場2隊打得較為膠著，但厄瓜多爾在控球上較為佔優，亦創造出不少攻勢，但埋門把握力較為不足多次攻門都無攻而還，上半場踢完2支隊伍都各錄得6次攻門，但都未能打開記錄以0:0返回更衣室。

易邊後科特迪瓦更加主動，尤其是來自RB萊比錫的19歲新星恩迪奧文迪的攻勢，不斷在邊路製造不少威脅，58分鐘就個人突破後攻門但高出，厄瓜多爾68分鐘亦有機會，干沙路柏拉達一記遠射，但被科特迪亞門將耶希亞科芬拿擋出，到90分鐘科特迪瓦進攻終見成效，後備入替的迪亞路接應韋費特辛高傳中，隨即左腳撞射破網，助力科特迪瓦最終以1:0小勝瓦瓜多爾，全取3分下升上小組第2出線形勢大好。