世界盃2026｜德國首戰狂轟7球 隊史世界盃總入球數超巴西
更新時間：09:26 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:26 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:26 2026-06-15 HKT
美加墨世界盃E組德國首戰對庫拉索，「德國戰車」以7:1大勝這支初亮相世界盃的加勒比海小國，此戰大勝亦令德國以239球力壓巴西，登世界盃史上最多入球球隊。
德國近一世紀三次轟7攻 世盃總入球超巴西
德國自2014年巴西世界盃奪冠後陷入低潮，之後2屆世界冠軍都以小組賽出局作結，今屆再度重返世盃首戰鬥庫拉索，便由夏維斯梅開二度加上陣中5人建功下，以7:1大勝這支世盃新丁，今場亦令德國以239球超越巴西的238球，登世界盃史上最多入球球隊，相信今屆亦將繼續刷新記錄，值得留意是德國僅出戰過21屆世界盃，略低於巴西的23屆。
另外在本世紀歷屆世界盃中，僅有出現過5隊能在單場可以攻入7球，包括今場外德國便包辦了3次，分別是2002年8:0擊敗沙特阿拉伯，以及2014年7:1挫當年東道主巴西。
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