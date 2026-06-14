Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│C朗拿度哂沙灘照騷肌肉 為個人第6次世盃準備就緒

足球世界
更新時間：17:23 2026-06-14 HKT
發佈時間：17:23 2026-06-14 HKT

隨葡萄牙國家隊大軍抵達美國佛羅里達州的C朗拿度(Cristiano Ronaldo)，周六(13日)與隊友到海灘放鬆，為決賽周調整狀態。這名41歲葡萄牙巨星在社交媒體上載沙灘照，僅穿泳褲的他展示一身結實肌肉，證明為個人第6次世界盃之旅已準備就緒。

C朗拿度展示全身結實肌肉

葡萄牙大軍周五飛抵美國，並在佛羅里達州的棕櫚灘駐紮，備戰美加墨世界盃。以隊長C朗拿度為首的葡軍球員，周六來到海邊訓練和放鬆，調整狀態應付世界盃之旅。這名41歲老將在社交媒體上載沙灘照，身穿泳褲的他展示一身結實肌肉，身體狀況極佳。

力爭6屆世盃有入球

今屆美加墨世盃是C朗個人第6次世盃之旅，之前5屆他都有入球，本屆再有進帳就會成為史上首次在6屆決賽周都有士哥的球員。葡萄牙被編入K組，周三分組首輪將會對剛果民主共和國。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
影視圈
6小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
9小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
19小時前
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
影視圈
2小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
12小時前
港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心 港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作
港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心 港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作
生活百科
7小時前
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
影視圈
8小時前