世界盃2026│C朗拿度哂沙灘照騷肌肉 為個人第6次世盃準備就緒

隨葡萄牙國家隊大軍抵達美國佛羅里達州的C朗拿度(Cristiano Ronaldo)，周六(13日)與隊友到海灘放鬆，為決賽周調整狀態。這名41歲葡萄牙巨星在社交媒體上載沙灘照，僅穿泳褲的他展示一身結實肌肉，證明為個人第6次世界盃之旅已準備就緒。

C朗拿度展示全身結實肌肉

葡萄牙大軍周五飛抵美國，並在佛羅里達州的棕櫚灘駐紮，備戰美加墨世界盃。以隊長C朗拿度為首的葡軍球員，周六來到海邊訓練和放鬆，調整狀態應付世界盃之旅。這名41歲老將在社交媒體上載沙灘照，身穿泳褲的他展示一身結實肌肉，身體狀況極佳。

力爭6屆世盃有入球

今屆美加墨世盃是C朗個人第6次世盃之旅，之前5屆他都有入球，本屆再有進帳就會成為史上首次在6屆決賽周都有士哥的球員。葡萄牙被編入K組，周三分組首輪將會對剛果民主共和國。