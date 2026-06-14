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世界盃2026｜難民營出身變澳洲英雄 20歲射手伊蘭古達創隊史

足球世界
更新時間：16:10 2026-06-14 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-14 HKT

澳洲周日對土耳其以2:0取得今屆世界盃首場勝利，而為球隊建首功的伊蘭古達，首次代表國家隊征戰世界盃，便以20歲之齡成國家隊史上最年輕的世界盃入球球員，伊蘭古達的背景亦相當勵志，在難民營出身一路打進英冠，再到入選國家隊為球隊建功。

伊蘭古達由難民到世界盃建功

伊蘭古達的父母來自非洲國家布隆迪，之後逃到坦桑尼亞的難民營，而伊蘭古迪亦是在難民營中出生，父母在他僅3個月大時到澳洲發展，而作為家中的三兒子，他與哥哥踢球而對足球產生濃厚興趣，他之後曾碾轉到德國勁旅拜仁幕尼克的2隊效力，到25年加盟英冠球隊屈福特，今季表現亦可圈可點，上陣42場交出4入球4助攻的表現。

而今戰伊蘭古達亦大顯功架，面對2人夾擊下推過後起腳，為澳洲打開記錄，20歲的他亦成為澳洲隊史最年輕的世盃入球球員，前途無可限量，早前他在接受訪問時指出：「外界很多人對我們能不能晉級表示質疑，但我們會證明他們是錯的，我們的夢想是踢入決賽。」如今他亦用表現兌現曾說過的話。
 

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