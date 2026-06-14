世界盃2026│蘇格蘭幫歐洲隊爭氣 成今屆首支贏波歐洲球隊

相隔28年重返世界盃舞台的蘇格蘭，周六於美加墨世界盃C組首輪1:0擊敗海地，全取3分。他們除了收錄自1990年以來首場世盃勝仗外，還為歐洲隊爭氣，成為本屆首支贏波的歐洲球隊，之前出場的捷克、波斯尼亞和瑞士非和則輸。

取得1990年以來首場世盃勝仗

蘇格蘭對上一次出席世盃決賽周是1998年，當年於分組階段1和2負出局。他們相隔28年重返世盃舞台，C組首輪就憑中場約翰麥甘尼一箭定江山擊敗海地，取得自1990年以來首場世盃勝仗，當年球隊於分組2:1擊敗瑞典。同時蘇格蘭亦成為本屆決賽周首支贏波的歐洲隊，之前出賽的3支歐洲隊非和則輸，A組的捷克以1:2倒負南韓；B組的波斯尼亞被加拿大逼和1:1；同組的瑞士亦在補時4分鐘失守，與卡塔爾賽和1:1。

今屆首支贏波歐洲隊

該隊主教練史堤夫奇勒喜言：「這是美好的一日。這支球隊最出色的地方，就是如果要球員們拚盡全力，他們會毫不猶豫地挺身而出，球隊在防守端非常出色，大家都做得很好。」