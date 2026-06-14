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世界盃2026│巴西無森巴味 一進攻數據創12年迎低 雲尼斯奧斯搵到原因：地太硬！

足球世界
更新時間：11:39 2026-06-14 HKT
發佈時間：11:39 2026-06-14 HKT

巴西周六(13日)在美加墨世界盃C組首輪1:1逼和摩洛哥，這支向來以技術和娛樂性踢法見稱的南美勁旅，踢來欠缺傳統的森巴味道，中場反被摩洛哥壓制，整場比賽在進攻危險地帶(進攻三區/Attacking Third)只得69次傳球，創隊史近12年世盃單場新低。今場為球隊追和的鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)指場地太硬，無法流暢地傳球，踢不出森巴味。

進攻三區傳球次數僅69次創12年新低

今場巴西不單在賽果上打和，多項統計數據亦未見優勢，13次射門比摩洛哥少1次，入球機會亦以1:2落後，控球率51%亦只是輕微領先。球隊全場踢來沒有森巴味，精彩的過人和單打獨鬥場面欠奉，中場反被摩洛哥壓制，進攻三區傳球次數僅得69次，是隊史近12年世盃單場新低，僅次於2014世盃8強對哥倫比亞時的52次。而摩洛哥今場於進攻三區的傳球次數高達123次，是球隊於世盃新紀錄，踢起來更加進取和有侵略性。

雲尼斯奧斯；地太硬不利傳球！

該隊攻擊皇牌雲尼斯奧斯分析時指場地硬影響傳球：「因為持續的高溫和暴曬，草地乾得太快了，導致比賽非常難踢。這讓我們很難保持比賽節奏，也無法流暢地傳球。」這名皇家馬德里鋒將續指本屆賽事所有球隊都會面對同樣的場地和問題，大家都要去適應。同時他指自己的狀態仍未去到最高位：「雖然取得入球，但我感覺自己還沒達到100%的狀態，未能展現出最好的技術水準。我還有很大的提升空間，希望能更好地幫助巴西隊。」

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