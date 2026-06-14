世界盃2026│巴西和波安察洛堤輕鬆冷靜 接受1分：世盃唔係一場就贏到！

備受期待的巴西周日(13日)於美加墨世界盃首次亮相，發揮平平下在C組首輪1:1賽和摩洛哥。經驗豐富見慣江湖的森巴教練安察洛堤，賽後沒有恐慌，冷靜地表示摩洛哥實力強勁，首場得1分是可以接受的局面。同時他提醒不會靠一場比賽贏得世界盃，叫大家無需擔心。

巴西連續21屆首場世盃不敗

巴西今場於先失一球的情況下，靠鋒將雲尼斯奧斯祖利亞的入球扳平，賽和1:1完場。該隊今場表現平平，從統計數據可以反映，全場13次射門比摩洛哥少一次，入球機會亦以1:2落後，只是把握能力較好而取得1分。不過他們將世盃首輪比賽不敗走勢延續至21屆，由1934年決賽周開始首場都有分落袋。

老江湖安察洛堤賽後冷靜輕鬆

執教生涯長達31年、合共贏得31個冠軍的老江湖安察洛堤，賽後仍輕鬆冷靜：「考慮到摩洛哥是一支優秀的球隊，十分難纏的對手，賽果在意料之中。我滿意這個賽果，當然球隊本身想期待一個更好的開局。」這名意大利籍教頭續指球隊在防守轉換時給予對手太多推進的機會，未能好好控制比賽節奏，需要改善。

安帥：我滿意和局得1分!

巴西餘下兩場分組對手是海地和蘇格蘭，實力比摩洛哥遜色，出線形勢仍然樂觀，安帥亦叫大家不要擔心：「世盃並非一場比賽就贏到，我們要專注在下一場比賽。」