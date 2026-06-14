體壇早報｜卡塔爾94分鐘逼和瑞士 埃及波衫棄印7粒星 麥巴比談法國更衣室氣氛

今晨的世界盃B組分組賽出現爆冷賽果，瑞士全場狂攻下，被卡塔爾於94分鐘扳平，最終兩軍各一言和；卡塔爾取得隊史世界盃第一分。埃及球衣由於世界盃期間，徽章上的星星只能用於紀念世界盃冠軍，因此未能將代表七屆非洲國家盃冠軍的七粒星印上。麥巴比談及歐聯決賽的勝負，表示自己清楚飲恨的滋味，因此隊友都嘗試安慰沙列巴。

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