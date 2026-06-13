英超│摩連奴要求皇馬搶馬迪奧斯費南迪斯 曼聯拒出價高過8500萬鎊

摩連奴未正式上任成為皇家馬德里主教練，要開出一張買人名單讓準東家引援，繼接近簽下回復自由身的葡萄牙同鄉貝拿度施華後，據報他點名要求球會簽下另一位葡軍球員、韋斯咸的馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes，簡稱M費)。曼聯亦一直希望得到此子，面對皇馬加入搶人他們不會提價，消息指紅魔只會以8500萬鎊或以下的價位簽入他。

摩連奴希望皇馬簽下M費

意大利轉會專定羅馬諾透露，皇馬對馬迪奧斯費南迪斯有真正的興趣，皆因他是摩連奴引援名單內其中一個指名要得到的名球員。M費能攻擅守，攔截、組織、傳送和後上入球能力不俗，狂人看中他多面手的角色，希望得到他。韋斯咸目前為他標價8500萬鎊，但由於皇馬陣中有多位中場球員，他們要賣人騰出空位和資金，才能簽下M費。

曼聯一直接觸 拒高價簽人

而M費一直是曼聯的收購目標，球會代表正與其經理人談判，討論個人條款。紅魔同時亦與韋斯咸直接聯繫，商討轉會費的問題，但曼聯認為鐵錘幫的8500萬鎊標價過高，就算銀色艦隊加入戰團都拒絕高價簽下他，希望降低轉會費用，透過一些附加條款和浮動獎金，來彌補差價。