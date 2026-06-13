世界盃2026｜法國大本營重遊戲室 設專屬機房任玩PS5 鬥挪威賽後或准聚天倫

法國國家隊今屆世界盃的大本營據報選在波士頓市中心的四季酒店，領隊迪甘斯（Didier Deschamps）深知「揀錯酒店隨時輸波」的道理，汲取過往大賽住宿安排欠佳影響軍心的教訓後，今次選址著重酒店配備，包括室內娛樂空間，更承諾在分組賽後讓球員與家人團聚，務求令一眾國腳在漫長的賽事中保持最輕鬆的心情備戰。

迎合新世代需求 專屬遊戲室解悶

據法國《隊報》報道，迪甘斯今次選擇進駐市中心，全因認為「這一代球員需要感受城市的氣息」。雖然球隊抵埗後受到球迷熱烈歡迎，但在嚴密保安下，球員其實難以隨意步出酒店放風。為免球員長期留在室內感到侷促，教練團特意挑選了這間擁有露台、休閒區及寬敞遊戲室的大型酒店。

後衛盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）對這個新陣營讚不絕口：「大家彼此熟悉，各有作息習慣。這裏空間寬敞，酒店設施一流，我們有專屬房間可以一齊打牌，還有大電視可以玩PlayStation。大本營設施齊備，應有盡有，我們目前狀態大勇。」

恩威並施 戰畢挪威獲准會見家人

雖然今次大本營沒有上屆卡塔爾世盃那種廣闊花園和泳池，有球員曾擔心長達數週的「閉關」生活會影響情緒，但教練團已準備了相應的放寬措施來安撫軍心。據報，球隊計劃在6月26日踢完對挪威的第三場分組賽後，安排球員帶同家屬到來團聚，並給予一定的自由活動時間，甚至可能會讓球員放假一晚輕鬆一下。

當然，迪甘斯在備戰紀律上依然嚴格。為了保持專注，球隊在紐約的大都會人壽體育場踢完6月16日對塞內加爾的首戰後，不會留在當地消遣，而是選擇立即連夜趕返波士頓大本營。這種恩威並施的管理方式，正是法國隊力爭佳績的後盾。