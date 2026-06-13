世界盃2026預告｜森巴兵團明晨登場迎擊摩洛哥 首現「午餐波」澳洲硬撼土耳其

美加墨世界盃明日（周日）上演多場激戰！對於香港球迷而言，明日的賽程可謂「由朝睇到晏」，除了有「森巴兵團」巴西於清晨強勢登場外，中午時分更迎來今屆首場「午餐波」，由澳洲大戰土耳其，球迷大可一邊食晏一邊睇好波！

卡塔爾 vs 瑞士 NOW616/618台周日凌晨3:00直播

明日凌晨3點率先上演B組賽事，由亞洲代表卡塔爾迎戰瑞士。瑞士在歐洲球壇或許未算最頂尖的豪門，但在今屆B組四隊之中，整體實力卻被外界視為「超班」分子。球隊陣中有老而彌堅的中場大將格列沙加（Granit Xhaka）坐鎮把關，憑藉其豐富的大賽經驗，今仗面對同組實力相對較弱的卡塔爾，牌面上無疑佔盡優勢，被睇高一線有望順利敲響勝鼓。

回顧外圍賽階段，瑞士以4勝2和的不敗戰績輕鬆晉級，當中面對另一支決賽周隊伍瑞典，更分別以2:0及4:1擊敗對手，場面上盡顯優勢，足證其實力之強。值得一提的是，他們僅在鎖定出線資格後，才在最後兩仗各失一球，防守數據在全歐洲僅次於英格蘭，後防表現相當穩健。

反觀卡塔爾，上屆作為主辦國卻尷尬地成為世盃史上首支「零分出局」的東道主。雖然球隊今屆成功從亞洲區突圍而出，表現已算有所交代，但整體足球水平與歐洲勁旅仍有明顯距離。今仗面對攻守兼備的瑞士，卡塔爾預料將面臨一場苦戰，若能穩住防線避免大敗，已算是不俗的結果。

巴西 vs 摩洛哥 NOW616/618台周日早上6:00直播

明晨的焦點之戰，無疑是五屆盟主巴西閃耀登場。這支南美勁旅近期狀態大勇，錄得三連勝兼狂轟11球，已蛻變成一支效率與技術兼備的爭標黑馬。陣中以效率見稱的翼鋒拉芬夏比洛尼近期著火，今仗勢必領軍強攻對手。

對手摩洛哥雖然早前補上成為非洲國家盃盟主（原對手因爭議被褫奪資格），加上是上屆世盃殿軍，防守組織一向嚴密；但面對星光熠熠、個人質素極高的巴西，牌面上無疑以森巴兵團佔優。摩洛哥今仗若要保住不失，其防線將面臨極大考驗，預計會以穩守突擊與巴西周旋。

海地 vs 蘇格蘭 NOW616/618台周日早上9:00直播

早上9點開波的賽事是名副其實的「早餐波」。海地自1974年西德世界盃後，時隔52年終於重返最高舞台，他們克服國內動盪及歸化球員默契不足的困難，成功從中北美洲外圍賽突圍，球隊今仗絕對是輕裝上陣，心態相對放鬆。

另一邊廂，蘇格蘭亦是時隔28年（上一次為1998年法國世界盃）重返世盃決賽周。面對同組實力相對較弱的海地，蘇格蘭視今仗為必須拿下的「保底三分」。對他們而言，這是一場不容有失的揭幕戰，戰意毋庸置疑。

澳洲 vs 土耳其 NOW616/618台周日早上12:00直播

來到中午12點，香港球迷迎來今屆極少見的第一場「午餐波」，由兩支「歸來者」合演激戰。「袋鼠軍團」澳洲自2006年起連續第六屆參賽，上屆更成功殺入16強。鐵血中堅出身的主帥普波域治（Tony Popovic）自接手後，為球隊注入了嚴密的防守紀律與強悍的身體對抗能力。

至於「星月軍團」土耳其則是時隔24年重返世盃舞台，球迷對他們最深的印象，莫過於2002年日韓世盃勇奪季軍的輝煌歷史。身處整體實力最平均的D組（同組有東道主美國及巴拉圭），任何一場勝負都將直接左右出線形勢。兩軍闊別世盃勝利多時，今仗對贏波的渴望不相伯仲，預料將是一場拳拳到肉的五五波。

↓↓世界盃2026│Viu TV 免費直播詳情↓↓

世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。