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世界盃2026│麥巴比認可奧利斯實力 稱讚後輩為「當今和未來王者」

足球世界
更新時間：12:40 2026-06-13 HKT
發佈時間：12:40 2026-06-13 HKT

法國攻擊皇牌兼隊長基利安麥巴比(Kylian Mbappe)出戰美加墨世界盃前，接受法國媒體《隊報》訪問，提及隊內多位後輩和新生代。這名效力皇家馬德里的巨星認可攻擊拍檔米高奧利斯(Michael Olise)的實力，大讚他球風優雅和場上視野廣闊，直言他是當今和未來的王者。

麥巴比認可奧利斯實力

27歲的基利安麥巴比第3次參加世界盃，今屆更以隊長身份帶領法國出戰。他在決賽周前接受《隊報》訪問，提及隊內多位年青球員，包括鋒將艾利奧捷、卓基和米高奧利斯，當中高度評價後者：「他是當今和未來的王者。他球風優雅，場上視野廣闊，我和他相處很好。他性格內向，不善言辭，但他的球技勝過千言萬語，他就是這樣，不但是一位傑出的球員，還是一個個性很好的人。」

奧利斯法文大幅提升

米高奧利斯17次為法國披甲攻入7球，剛球季隨拜仁慕尼黑出場52次，收錄22球和31次助攻，火速上位成為法國隊的正選右翼，與麥巴比和奧士文尼迪比利組成進攻三叉戟。而他在英國出生和長大，因母親是阿爾及利亞裔法國人，最終選擇代表法國出戰，其法文水平不過不失，但麥巴比指如今與他用法語溝通：「現在我們用法語交流，他的法語說得很好，只是他比較內向，媒體才不會知道他的法文水平有否提高。」

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