世界盃2026｜阿仙奴棄將巴洛根梅開二度 美國4:1大勝巴拉圭取開門紅

東道主之一的美國周六迎來今屆世界盃首戰，對上南美的巴拉圭，但有主場之利的美國，最終憑曾效力過阿仙奴的利拿連巴洛根梅開二度，助力球隊以4:1大勝為今屆世盃開個好頭。

阿仙奴、英格蘭齊走寶？ 棄將巴洛根首戰即梅開二度

美國首戰在洛杉磯球場對上巴拉圭，但東道主開局就十分強勢，僅用7分鐘就迫使巴拉圭的波巴迪拿擺烏龍打開記錄，而美國隊在瘋狂迫搶下令巴拉圭頻頻受壓，在有巴洛根半場完成梅開二度下便早早以3:1取得領先，雖在73分鐘馬里斯奧柏度為巴拉圭打開記錄，然而補時階段再被美國後備入替的基奧雲尼雷拿「埋齋」，最終東道主以4:1大勝巴拉圭取得今屆開門紅。

今場梅開二度的前鋒巴洛根現效力法甲的摩洛哥，雖現在代表美國隊，但在英國長大的他亦曾效力英格蘭梯隊，更是阿仙奴的青訓產品，在2019至22年間曾一度升到一隊，但未受到重用隨後開始外借旅程，到2023-24賽季才正式落腳摩洛哥，今季亦有好表現上陣43場攻入19球，今屆首戰的好表現亦令人期待他在今屆能否交出亮眼成績。

