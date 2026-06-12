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英超｜特拉布宗會長證實已滿足薪金要求 奧拿拿快將告別紅魔鬼

足球世界
更新時間：18:43 2026-06-12 HKT
發佈時間：18:43 2026-06-12 HKT

曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）的離隊談判取得突破性進展！土超勁旅特拉布宗（Trabzonspor）會長杜根（Ertugrul Dogan）最新證實，球會已經完全滿足了這位喀麥隆國腳的個人薪酬要求。由於奧拿拿上季外借至特拉布宗表現出色，並協助球隊奪得歐霸盃參賽資格，球會正極力爭取將其買斷。隨著薪金協議達成，這名30歲門將快將正式落實永久轉會，告別奧脫福球場。

杜根：不擔心與奧拿拿談判出問題

雖然有傳聞指奧拿拿仍渴望返回曼聯，與上季表現大放異彩的年輕比利時門將林文斯（Senne Lammens）爭奪正選位置，但特拉布宗會長杜根對留人顯得信心十足。杜根透露雙方在個人待遇上已達共識：「球迷都很喜歡他，他也是個正派的人。我不認為在個人條款上會有任何問題。老實說，我不認為他能在其他地方獲得像這裏一樣的重視，所以我堅信他會留隊。」他更透露，自己幾乎每天都與奧拿拿通話，對方亦非常喜愛當地的生活。

有傳聞指奧拿拿仍渴望返回曼聯，與上季表現大放異彩的年輕比利時門將林文斯爭奪正選位置。法新社
有傳聞指奧拿拿仍渴望返回曼聯，與上季表現大放異彩的年輕比利時門將林文斯爭奪正選位置。法新社

曼聯企硬2,000萬鎊底線 杜根預告「快將成事」

雖然特拉布宗與奧拿拿基本談妥，但兩間球會仍需就轉會費進行最後斡旋。由於受到英超利潤及可持續發展條例（PSR）的監管，曼聯必須在奧拿拿身上收回大約2,000萬英鎊（約2億港元）的轉會費才能避免帳面虧損，這亦是「紅魔鬼」目前企硬的底線。

特拉布宗會長杜根強調，希望在「未來數天內」盡快落實交易：「我們正試圖迅速採取行動，將新兵一個接一個地帶進球隊。我們原本計劃進行5至6個收購，但現在看來數字會更高。如果與曼聯的談判真的出現無法解決的問題，管理層也會做好準備，簽入另一名同等質素的門將。」不過以目前進度來看，奧拿拿永久轉會特拉布宗已是高唱入雲。

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