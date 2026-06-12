Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│德國兩位名宿指C朗佗衰葡萄牙 湯馬士梅拿：出佢等如出10.5人！

足球世界
更新時間：18:09 2026-06-12 HKT
發佈時間：18:09 2026-06-12 HKT

葡萄牙隊長C朗拿度(Cristiano Ronaldo)第6次出席世界盃，但41歲的他近兩年開始力不從心，早前兩場熱身賽都沒有士哥，更錯失多次黃金機會。兩位德國名將馬圖斯(Lothar Matthaus)和湯馬士梅拿(Thomas Muller)點評C朗目前的葡軍的狀況，說法帶回負面，後者指出C朗後，葡萄牙在防守時就好似踢少半個人，只得10.5人，網民笑言這說法保守，至少踢少一人。

梅拿：出C朗防守只有10.5人！

湯馬士梅拿指出C朗後，葡萄牙在防守時就好似踢少半個人，只得10.5人。法新社
湯馬士梅拿指出C朗後，葡萄牙在防守時就好似踢少半個人，只得10.5人。法新社

C朗拿度在過去兩場熱身賽中都表現平平，沒有入球之餘，對智利時在12碼點無人看管將皮球頂去觀眾席；上場贏哥斯達黎加禁區內空位撞射，皮球直上天空。歲月不饒人，不少球迷認為C朗不應再做葡萄牙正選，德國名宿湯馬士梅拿亦帶負面看法：「在防守端上，派出C朗後，實際上只有10.5名球員。而且在身體質素方面，當下的年輕球員在另一個層次。」當然他亦明白葡軍為何繼續重用C朗：「C朗仍然擁有頂級的終結能力，他入選世界盃並不意外，因為他在外圍賽中取得一些關鍵入球。」

馬圖斯就指：「我認為沒有C朗的葡萄牙，比沒有美斯的阿根廷更強。美斯對阿根廷比賽的影響力，較C朗對葡萄牙的影響力還要大。」法新社
馬圖斯就指：「我認為沒有C朗的葡萄牙，比沒有美斯的阿根廷更強。美斯對阿根廷比賽的影響力，較C朗對葡萄牙的影響力還要大。」法新社

C朗影響力大不如前

另一德國名將馬圖斯就指：「我認為沒有C朗的葡萄牙，比沒有美斯的阿根廷更強。美斯對阿根廷比賽的影響力，較C朗對葡萄牙的影響力還要大。」這名前德國隊長沒有直接批評C朗，但其說法已指出美斯對阿根廷仍非常重要，但C朗在葡軍的角色已大不如前。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝
影視圈
2小時前
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
00:51
大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查
社會
6小時前
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
影視圈
9小時前
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照
影視圈
1小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
21小時前
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
港女單身搭高鐵去桂林慘遭鄰座一家夾擊 連數5宗罪：除鞋、胸前傳麵包 還有一事更離譜｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
海洋公園63歲男技工頭肩骨碎受傷 重創不治 勞工處到場調查
01:01
海洋公園63歲男技工暈倒頭肩骨碎不治 勞工處到場調查
突發
7小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
22小時前
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
六合彩開生日號碼頭獎6注中 每注派$133萬網民嫌少 二獎僅得呢個數 港男分享「避熱門」必殺技｜Juicy叮
時事熱話
7小時前