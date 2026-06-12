世界盃2026│德國兩位名宿指C朗佗衰葡萄牙 湯馬士梅拿：出佢等如出10.5人！

葡萄牙隊長C朗拿度(Cristiano Ronaldo)第6次出席世界盃，但41歲的他近兩年開始力不從心，早前兩場熱身賽都沒有士哥，更錯失多次黃金機會。兩位德國名將馬圖斯(Lothar Matthaus)和湯馬士梅拿(Thomas Muller)點評C朗目前的葡軍的狀況，說法帶回負面，後者指出C朗後，葡萄牙在防守時就好似踢少半個人，只得10.5人，網民笑言這說法保守，至少踢少一人。

梅拿：出C朗防守只有10.5人！

湯馬士梅拿指出C朗後，葡萄牙在防守時就好似踢少半個人，只得10.5人。法新社

C朗拿度在過去兩場熱身賽中都表現平平，沒有入球之餘，對智利時在12碼點無人看管將皮球頂去觀眾席；上場贏哥斯達黎加禁區內空位撞射，皮球直上天空。歲月不饒人，不少球迷認為C朗不應再做葡萄牙正選，德國名宿湯馬士梅拿亦帶負面看法：「在防守端上，派出C朗後，實際上只有10.5名球員。而且在身體質素方面，當下的年輕球員在另一個層次。」當然他亦明白葡軍為何繼續重用C朗：「C朗仍然擁有頂級的終結能力，他入選世界盃並不意外，因為他在外圍賽中取得一些關鍵入球。」

馬圖斯就指：「我認為沒有C朗的葡萄牙，比沒有美斯的阿根廷更強。美斯對阿根廷比賽的影響力，較C朗對葡萄牙的影響力還要大。」法新社

C朗影響力大不如前

另一德國名將馬圖斯就指：「我認為沒有C朗的葡萄牙，比沒有美斯的阿根廷更強。美斯對阿根廷比賽的影響力，較C朗對葡萄牙的影響力還要大。」這名前德國隊長沒有直接批評C朗，但其說法已指出美斯對阿根廷仍非常重要，但C朗在葡軍的角色已大不如前。

