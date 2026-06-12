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世界盃2026｜南韓女星場邊爭妍鬥麗 權恩妃派福利 Aespa雙姝躍全球直播 Lisa撐李康仁（多相）

足球世界
更新時間：18:02 2026-06-12 HKT
發佈時間：18:02 2026-06-12 HKT

2026美加墨世界盃戰幔正式掀起，南韓在分組賽首戰交出精彩表現，順利敲響勝鼓。不過，除了綠茵場上的激烈戰況，場外的星光同樣「爭妍鬥麗」！多位韓國人氣女星化身「最強應援團」遠赴墨西哥撐場，不僅成為看台上的最美風景線，更成功吸引全球球迷的目光。

「水彈女神」權恩妃紅衫撐場 狂晒靚相大派福利

前人氣女團IZ*ONE隊長、現以個人歌手身分發展的權恩妃亦有現身看台。近年憑藉歌曲《Underwater》及在「水彈音樂節」的火辣演出而人氣急升、獲網民封為「水彈女神」的她，身穿代表南韓隊的紅色應援T恤現身球場。她在IG大派福利，上載多張充滿活力的場邊美照，並配文寫道：「大韓民國，加油啦！」傾力為南韓隊助威。

Aespa雙姝化身官方應援 登全球直播鏡頭

同樣在看台上極度「吸睛」的，還有人氣女團Aespa兩位成員Karina（柳智敏）及Winter（金旼炡），她們遠赴墨西哥現場觀戰，支持南韓。兩人在開賽前已急不及待在IG分享多段限時動態，片中見她們齊齊揮舞太極旗，歡樂合照並投入地為國家隊吶喊。這對「高顏值」組合更成功被大會的全球直播鏡頭捕捉，絕美畫面隨即在網上瘋傳，引起各國球迷及粉絲熱烈討論。

Lisa創歷史登開幕禮 著19號波衫力撐李康仁

提起今屆世界盃的「韓流」勢力，當然不得不提紅遍全球的BLACKPINK成員Lisa。大會早前破天荒邀請她登台為開幕禮獻唱，讓她成為史上首位站上世界盃開幕禮舞台的K-pop女歌手，寫下歷史新一頁。除了擔任表演嘉賓，Lisa亦身體力行加入助威行列！她在社交媒體上載靚相，畫面中見她穿上背後印有南韓中場核心李康仁名字的19號波衫，以實際行動為這位大國腳及南韓隊打氣，同樣引來大批球迷瘋狂點讚。

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