世界盃2026│熱刺新援辛尼斯補選入阿根廷 度假準備食飯接教練電話│有片

日前落實於新球季加盟熱刺的中堅馬高斯辛尼斯(Marcos Senesi)，周四(11日)獲阿根廷國家隊補選入世界盃大軍名單，代替因傷退隊的李安納度巴拿迪(Leonardo Balerdi)。辛尼斯是在度假期間，準備與女友姬絲外出食晚飯時接到教練辛尼迪的電話通知補選，姬絲正好拍下他接聽電話的一幕，見到這名29歲中堅十分驚訝。

🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.



What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026

辛尼斯補選頂替巴拿迪

阿根廷國家隊周四宣布，效力馬賽的守將李安納度巴拿迪因為拉傷右腳大腿肌肉退隊，並補選了擁有3頂喼帽的馬高斯辛尼斯，出戰今屆美加墨世界盃。辛尼斯本身進入阿根廷的55人世盃初選名單，但未能進入最終26人大軍，如今失而復得獲補選。此子近4季於般尼茅夫效力，今夏約滿離隊，2日前才落實加盟熱刺，如今獲選出戰人生首次世盃，踏上人生高峰。

女友拍下接電話時瞬間

而辛尼斯接到阿根廷教練辛尼迪的補選電話時，正與女友姬絲度假，當時兩人正準備外出享用晚餐，電話突然響起。姬絲就拍下辛尼斯接電話的影片，只見他先難以置信，隨後低頭聆聽教練的說話，收綫後等待一會，才與女友擁抱慶祝。