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世界盃2026│直播中途有廣告 與國際足協「補水暫停」有關 廣告時長有嚴格限制

足球世界
更新時間：15:11 2026-06-12 HKT
發佈時間：15:11 2026-06-12 HKT

美加墨世界盃周四(11日)揭幕，率先上演兩場A組賽事，收看直播的球迷都會發現在比賽上下半場「補水暫停」期間，加插廣告時段，令人回想起上世紀90年代前的情況。原來國際足協(FIFA)在今屆世盃104場比賽加入「補水暫停」，為時3分鐘，並允許轉播商期間加入不可長於2分10秒的廣告，還有嚴格的限制，但球迷對此相當不滿，怒斥FIFA「吸金」充滿銅臭味。

今屆強制加入「補水暫停」時間

國際足協在今屆美加墨世界盃引入全新的強制性「補水暫停」（Hydration Breaks）規則，用意是將足球比賽變成「四節化」，在上下半場第22分鐘，即上半場22分鐘、下半場67分鐘左右，球證鳴笛暫停比賽，進行固定3分鐘的補水時間。FIFA稱這是為了「保障球員健康與安全」，無論任何氣溫和濕度都會進行，有別於過往只在極端高溫下才引入的做法。

廣告時長有嚴格限制 引球迷不滿

而國際足協在這3分鐘「補水暫停」期間，允許轉播商播放廣告，唯有嚴格限制。廣告時間最多只有2分10秒，並規定在球證鳴笛展開「補水暫停」的頭20秒不會切入廣告，同時要求在比賽重新恢復前30秒就要將畫面切回現場。規距如此，但實行就有不同，例如揭幕戰墨西哥2:0贏南非一仗，主隊射手魯爾占美尼斯於67分鐘頂入，他慶祝完後就進入「補水暫停」，墨西哥電視台《Televisa》隨後插入廣告，當比賽重開後才切回現場，引起墨西哥球迷非常不滿。

矛頭指向國際足協

同時本地、國內和美國等地的球迷，亦因「補水暫停」播放廣告感到不滿，亦有不少人對此並不習慣。大部份球迷都將矛頭指向國際足協，直斥此「吸金」做法充滿銅臭味，認為神聖的世界盃不應像美式足球(NFL)和NBA般，過度商業化。而有部份轉播商沒有加插廣告，包括英國的ITV和英國廣播公司。

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