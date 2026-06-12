世界盃2026｜胡禮菲臘斯睇好英軍入世盃四強 冀曼城小將藉「香港足球盛會2026」上位

2026年美加墨世界盃今日正式揭幕！在全球球迷狂熱迎接這項四年一度的足球盛事之際，前英格蘭國腳兼曼城傳奇翼鋒胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips）早前為即將於8月舉行的「香港足球盛會 2026」接受傳媒越洋訪問。他除了大談對今屆世界盃的預測，更直言曼城即使面臨主帥哥迪奧拿離隊的過渡期，仍能憑藉完善的球會架構維持霸主地位，並呼籲陣中年輕小將要好好把握今夏訪港的機會爭取上位。

點名拉舒福特成英軍關鍵 睇好四強名單

世界盃戰幔今日正式拉開，曾代表「三獅軍團」出戰2010年世界盃的胡禮菲臘斯，自然對英格蘭寄予厚望。被問到心目中的四強心水時，他表示：「從感性出發，我會揀英格蘭、西班牙、法國同阿根廷。不過今屆賽事天氣炎熱，這點必須計算在內，所以墨西哥、巴西亦絕對有機會突圍而出。」

作為昔日的頂級翼鋒，胡禮菲臘斯特別點名看好拉舒福特（Marcus Rashford）在今屆賽事的發揮：「經歷了球會的動盪後，他依然能展現出極高的水準。對我來說，他是球隊名單上的首選。他極具觀賞性，敢於起腳和突破，所有人都可以視他為榜樣。」

無懼哥帥離隊 曼城架構勝曼聯阿仙奴

除了英格蘭隊，作為曼城名宿的胡禮菲臘斯亦非常關心母會的發展。曼城剛以雙冠王姿態完成賽季，但即將面臨領隊哥迪奧拿及老臣子貝拿度施華被傳將會加入皇馬的重大轉變。對此，胡禮菲臘斯大派定心丸，認為「藍月亮」不會步死敵後塵：「當雲加離開阿仙奴，或者費格遜離開曼聯時，球會並沒有一套固定的運作架構，一切只依賴領隊。但曼城不同，新領隊接手的是一台運轉良好的機器。要複製哥迪奧拿的成功固然困難，但球會的架構能讓新帥順利過渡，我相信管理層的眼光。」

曼城8月將臨香江 香港足球盛會決戰國米

趁著世界盃熱潮，香港球迷今夏亦將迎來另一項頂級足球盛事——「香港足球盛會 2026」。曼城將會東來香港，與意甲勁旅國際米蘭在啟德主場館合演23年歐聯決賽的翻版戰。

胡禮菲臘斯認為，這場季前熱身賽將是年輕球員上位的絕佳舞台：「這是一場真刀真槍的較量。國米肯定想報卻一敗之仇，但我們有青春活力。像尼高奧萊利（Nico O'Reilly）和歷高利維斯（Rico Lewis）等小將，必須把握主力出戰世界盃後休息的空檔，在季前賽證明自己，爭取進入一隊的名單。」

數月前曾來港出席活動的胡禮菲臘斯，對香港留下極佳印象。他笑言：「香港的點心非常美味，市民也很熱情。自從我上次去完香港，我的IG就不斷彈出熊貓的相片！所以今次隨隊再來香港，我一定要抽時間去探探熊貓。」