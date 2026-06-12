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世界盃2026│貝拿度施華加盟皇馬「Here we go」 因摩連奴棄巴塞、馬體會

足球世界
更新時間：13:17 2026-06-12 HKT
發佈時間：13:17 2026-06-12 HKT

正隨葡萄牙準備美加墨世界盃的貝拿度施華(Bernardo Silva)，其未來去向出現意想不到轉折。意大利轉會專家羅馬諾透露，這名31歲中場將加盟皇家馬德里，雙方已達成協議，將會簽署一份為期2年、外加一年續約選項的合約。此子突然放棄巴塞隆拿和馬德里體育會，選擇兩隊的共同死敵皇馬，全因想追隨新上任的同鄉主帥摩連奴。

貝拿度施華突然決定加盟皇馬

貝拿度施華與曼城約滿後，一直與巴塞和馬體會扯上關係，媒體指他的未來新東家將是兩隊中其中一隊。然而其去向突然出現轉折，羅馬諾透露摩連奴確認成為皇馬新帥後，指明希望得到貝拿度施華這名葡萄牙同鄉，球會隨即斟介，僅花了36小時就快速落實，雙方已就個人條款達成協議，將會簽約一份為期兩年，還有一年續約條款的合約。

為摩連奴放棄巴塞、馬體會

施華本人亦希望追隨狂人，所以放棄之前一直聯絡的巴塞和馬體會。銀河艦隊有望在葡萄牙下周三世界盃分組首輪對剛果民主共和國前，正式宣布這宗交易。

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