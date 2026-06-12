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世界盃2026｜孫興民破首戰不勝宿命 南韓連贏三屆歐洲隊成「剋星」

足球世界
更新時間：12:56 2026-06-12 HKT
發佈時間：12:56 2026-06-12 HKT

「亞洲球王」孫興民在今日（12日）南韓以2:1反勝捷克的賽事中正選披甲，完成個人連續第4屆世界盃亮相的壯舉。更令球迷振奮的是，這位南韓隊長終於打破了多年來的「首戰不勝」宿命，首嘗在世界盃分組賽取得開門紅的滋味。

 

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四戰決賽周 終破首戰魔咒

孫興民連續4屆領軍殺入世界盃決賽周，惟由2014年至2022年，這位「亞洲球王」的世界盃首戰歷程一直荊棘滿途。回顧過去三屆，南韓在2014年首戰賽和俄羅斯、2018年以0:1不敵瑞典，上屆2022年則以0:0悶和烏拉圭。今屆面對歐洲勁旅捷克，南韓在下半場先失一球的劣勢下眾志成城，成功以2:1絕地反勝。正選上陣的孫興民，終在今屆一雪前恥，將首戰不勝的魔咒徹底粉碎。

專剋歐洲列強 隊史8勝7挫UEFA球隊

值得一提的是，南韓今仗力克捷克，更延續了在世界盃歷史上的一項罕見紀錄：連續三屆擊敗歐洲球隊。翻查紀錄，「太極虎」在2018年以2:0爆冷擊退德國，2022年以2:1反勝葡萄牙，加上今屆以2:1氣走捷克；此外，南韓隊史累積的8場世界盃勝仗中，竟有高達7場是從歐洲足協球隊身上取得，堪稱名副其實的「歐洲隊剋星」。

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