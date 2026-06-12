世界盃2026│墨西哥第8次出戰揭幕戰終贏波 教練仍不滿：應該贏4:0﹗

墨西哥周四(11日)在美加墨世界盃揭幕戰主場2:0擊敗南非，在A組取得開門紅，並打破隊史於世盃揭幕戰從未贏波的尷尬紀錄，之前7次非和即輸，今次第8次終於贏波。然而該隊教練阿古爾(Javier Aguirre)對賽果仍不滿意，直言應該贏4:0，但最後補充在如此大的壓力下贏波仍非常難得。

之前7次揭幕戰2和5負

墨西哥是世界盃揭幕戰的常客，1930年首屆世盃由他們掀起序幕，可是以1:4大敗予法國。之後於1950至62年，這支中北美洲勁旅連續4屆在揭幕戰亮相，悉數輸波而回。到1970和2010世盃，他們在揭幕戰的成績終於有好轉，分別賽和蘇聯及南非，總共7場得2和5負。今屆美加墨世盃墨西哥第8次打頭陣，終於嘗到勝利滋味以2:0擊敗南非。

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阿古爾嫌2:0贏得少

然而其教練阿古爾對賽果不滿意：「上半場我們應該領先3:0，球隊有一次中柱、一次射門被救出，還有一次射斜。下半場我們曾短時間受壓，但之後逐漸平靜下來，開始控制住比賽。球隊在後場從未真正受到威脅，比分應該是4:0」這名67歲老帥隨即補充主場踢揭幕戰壓力極大，今場就有3位球員抽筋，所以能夠贏波已非常理想。