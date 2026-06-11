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世界盃2026｜拒認今屆是「最後一舞」！孫興民誓率太極虎破捷克響頭炮

足球世界
更新時間：19:11 2026-06-11 HKT
發佈時間：19:11 2026-06-11 HKT

美加墨世界盃即將揭開戰幔，太極虎「南韓國家隊」已抵達墨西哥備戰首場分組賽。陣中33歲的隊長孫興民（Son Heung-min），日前在賽前記者會上展現領袖風範，不僅霸氣回應了外界指他迎來世界盃「最後一舞」的傳言，明言前途由自己主宰，更表示全隊已克服高海拔環境，誓要領太極虎在首戰擊敗捷克取得開門紅！

孫興民誓率太極虎破捷克響頭炮。路透社
孫興民誓率太極虎破捷克響頭炮。路透社


孫興民拒向年齡妥協


外界聲音認為今屆美加墨世界盃極可能是33歲的孫興民國家隊生涯的「最後一舞」。這名韓隊長在記者會上霸氣否認：「我從未說過這是我最後一屆世界盃。這屆賽事是否我的『最後一舞』，由我自己來決定！」


第四度踏上世界盃決賽周舞台的孫興?表示，自己依然保持著首度參賽時的赤子之心：「不管是第一次參賽，還是第四次，我都感覺自己像個孩子，這簡直是夢想成真。雖然過往的比賽留有遺憾，但我會帶著卡塔爾世界盃的美好回憶與寶貴經驗去備戰首仗，我只會思考如何為球隊取勝貢獻力量。」

轉戰美職感受北美高海拔與球迷熱情


孫興?自加盟美職聯（MLS）球隊洛杉磯FC以來，深受當地墨西哥裔球迷的喜愛。球迷更為他冠以綽號「Sonnaldo」（孫拿度，意指他擁有媲美C朗拿度的球技），他謙虛地說：「我在洛杉磯踢球，那裏有很多墨西哥人，我能深深感受到他們對足球的澎湃熱情。他們向我表達了愛意，我非常感激，但我並不認為自己做得足夠好去配得上這個綽號。」


首戰硬撼捷克 提防舊隊友希克來犯


談到首輪對手捷克，孫興?顯得相當謹慎。捷克陣中擁有不少效力歐洲頂級聯賽的球星，其中包括他曾效力的德甲球會利華古遜的現役當家球星、捷克神鋒柏德列舒希克（Patrik Schick）。


孫興民強調：「舒希克是一名實力非常強勁的球員，我們正在深入研究如何限制他的發揮。惟足球並非個人運動，兩隊各有11名球員，我們必須作為一個整體去爭取勝利。捷克陣中很多球員都在世界級球會效力，我們會謹慎應對，和隊友互相配合、彼此支撐，全力攻破對方的防線！」
 

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