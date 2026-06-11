港足｜余在言離隊東方後有著落 談及盧比度：有視野去創造一些東西

周四港足代表余在言、劉家喬拍來季升超的至尊足球會班主王至尊和來季擔主教練的盧均宜出席活動，余在言活動後受訪透露來季己有新去向，提到新任港隊主帥盧比度上場作客柬埔寨失利引球迷不滿，Jesse坦言明白球迷感受，亦很感激球迷支持，並指球隊正在重建希望球迷繼續支持球隊。

周四港足代表余在言、劉家喬拍來季升超的至尊足球會班主王至尊和來季擔主教練的盧均宜出席活動。攝影：魏國謙

余在言和劉家喬大展球技。攝影：魏國謙

余在言約滿離隊東方 透露己有下家

余在言季中從中甲石家莊功夫回流東方，但因受傷病影響只上陣過3場，而Jesse早前亦宣佈約滿離隊，他表示這半季並不順利，因受傷所以很少上陣也未能代表東方踢收棺戰，但他仍十分感激東方給予他機會。而他到來季去向他僅表示：「會繼續踢但係唔多講啦，都期待下季始終幾個月冇踢，依家我嘅心態要放到下間球會，同為球會付出全力。」而早前他亦以超齡球員入選亞運的集訓營，提到會否期待可以再代表香港時Jesse表示：「其實都期待，因為我哋上屆亞運係創造歷史，呢個比賽一直喺我心目中有一個特殊嘅位置，但同一時間都知同東盟盃撞期，所以都要睇教練安排，但係無論踢邊個比賽都好開心，因為可以代表港隊已經係一種榮耀。」

余在言相信Chino並指他有創造的視野。攝影：魏國謙

劉家喬則透露將跟操到8月之後才去升學。攝影：魏國謙

相信Chino並指他有創造的視野

而提到上場新任主帥盧比度作客柬埔寨失利後，球迷對他的執教亦出現大量質疑，Jesse對此表示明白球迷感到不開心的情緒，球隊和Chino也很感激球迷一直的支持，Jesse續指球隊現在正值重建階段，需要時間去令年輕球員打好基礎，去征戰之後的亞洲盃外圍賽，他亦對Chino表示信任：「我自己都相信Chino，因為佢有一個視野去創造一啲野，但佢唔係一朝一夕可以完成，所以希望球迷可以繼續支持球隊。」他亦補充表示：「我知我嘅隊友一定會付出所有，呢點我唔會質疑，我都唔會質疑球迷，因為我知道球迷每場都會付出所有，所以呢個係一個雙向嘅事情，希望我哋都可以繼續一齊努力，希望球迷亦可以繼續支持。」而同場的劉家喬則透露將跟操到8月之後才去升學，他亦表示會在大學繼續踢波，亦在和球隊討論放假歸隊。

記者/攝影:魏國謙