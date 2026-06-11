英超｜曼城以破紀錄12億港元求購安達臣 勢成馬利斯卡新時代第一簽

英超轉會市場引爆震撼彈！曼城已正式向諾定咸森林發出第二輪報價，以總值高達1.21億英鎊（約12.6億港元）的瘋狂天價，全力求購英格蘭新星中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）。這筆交易一旦落實，將一舉打破迪格蘭賴斯（Declan Rice）三年前加盟阿仙奴時創下的1.05億鎊紀錄，成為英超歷史上身價最貴的英國本土球員！

首標8,500萬被拒



現年23歲的森林核心艾利洛安達臣，近年在英超及國家隊表現光芒四射。據《每日郵報》報道，森林老闆馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）態度強硬，堅守「非1.1億鎊不賣」的底線。曼城首輪開出的8,500萬鎊報價早前已被森林一口回絕，但隨著世界盃決賽周即將開鑼，為了避免「夜長夢多」及其他豪門介入，曼城決定「一加加到足」。



據悉，曼城最新的第二輪報價，底價高達1.06億鎊，若加上浮動條款及附加獎金，總值將達到驚人的1.21億鎊！這筆轉會費雖然仍落後於瑞典神鋒伊沙克（Alexander Isak）以1.25億鎊(約13億港元)加盟利物浦的英超歷史紀錄，但已足以令安達臣榮登史上「最貴英國人」。



頂替自由身離隊施華



曼城今次不惜大灑金錢，除了是要擊退同市宿敵曼聯的爭奪外，更是為了填補中場核心空缺。隨著隊長貝拿度施華（Bernardo Silva）落實今夏約滿自由身離隊，曼城早已將安達臣列為頭號獵物。

更關鍵的是，這項天價收購是曼城為新帥馬利斯卡（Enzo Maresca）送上的見面禮。曼城目前正與車路士商討關於馬利斯卡的賠償金細節，而安達臣能傳能控、攻守兼備的踢法，正正被視為最切合馬利斯卡傳控體系的完美核心人選。