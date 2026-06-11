世界盃2026│主辦國踢揭幕戰僅1隊輸波 卡塔爾上屆出師不利

美加墨世界盃今晚(11日)揭幕，主辦國之一墨西哥於A組首輪對南非，為今屆104場賽事拉開序幕。世盃由2006年起，改由主辦國踢揭幕戰，5屆以來僅一支東道主輸波，就是去屆2022年的卡塔爾，最終以0:2不敵厄瓜多爾，墨西哥今場要避免主辦國連續2屆於世盃揭幕戰失利的局面。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨3:00直播)

06世盃改由主辦國踢揭幕戰

世界盃由2006年起，改為主辦國踢揭戰幕。06年東道主德國在分組首輪以4:2大勝哥達黎加取得開門紅，左閘拿姆由邊線切入中路燙射死角破網，以這個世界波一箭成名；10世盃由南非主辦，第一場與墨西哥賽和1:1，恰巧相隔16年後，兩隊再於世盃揭幕戰碰頭，今次由墨西哥作為東道主出戰。

僅卡塔爾在揭幕戰以東道主身份輸波

14世盃巴西成為主辦國，揭幕戰以3:1贏克羅地亞，但其左閘馬些路開賽12分鐘擺烏龍，是世盃揭幕戰首個烏龍球；18輪到俄羅斯做東道主，他們以5:0大勝沙特阿拉伯，盡展光芒。去屆卡塔爾世界盃，這支西亞球隊就成為首支於揭葡戰輸波的東道主，以0:2不敵厄瓜多爾。