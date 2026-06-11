世界盃2026｜杜曹霸氣揚言英軍「準備就緒」 誓破60年宿命強勢衝冠

英格蘭在奧蘭多舉行的最後一場世界盃熱身賽，以3:0大勝哥斯達黎加。英軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後難掩興奮，霸氣地向外界宣告球隊已經「準備就緒」（Ready），誓要在美加墨世界盃打破長達60年的錦標荒，強勢衝擊冠軍寶座！



盛讚三獅展現爭冠凝聚力



三獅軍今仗大勝3:0之餘，兼且全隊無人受傷。距離下周三在達拉斯對陣克羅地亞的首場分組賽僅剩7天，杜曹對球隊的狀態感到極度滿意，並揚言準備好爭冠：「我們在賽前的會議上已經定下了基調，而球員們亦證明了他們已經準備就緒！如果我們能夠保持這樣的踢法，在賽事中不斷成長，並展現出今天這種凝聚力、兄弟情誼和團隊精神，我們絕對能與球迷建立起令人驚嘆的連結，這將會是一次美妙的爭冠經歷。」

克服佛州高溫考驗



英軍早前特意挑選佛羅里達州作為集訓營，為的就是讓球員提早適應世界盃的高溫氣候。杜曹表示球隊已經達到目標：「我賽前要求球員在強度、投入度及凝聚力上提升到另一個層次，他們做到了。我們看到了球隊對高溫和氣候的適應，一切都運作得非常順暢（Clicking）。」



隨著世界盃開鑼在即，這位德國籍教頭直言自己也感到熱血沸騰：「世界盃真的來了！當足球開始滾動，緊張感就會隨之增加，而這正是我個人最享受的事情，這讓我感覺自己真的活過來了（Feel alive）！」



輕描淡寫「讓12碼」風波 赴大本營前獲放假充電



比賽下半場曾發生一段小插曲，復任正選的皇馬球星祖迪比寧咸（Jude Bellingham）博得12碼並準備親自操刀，但助教安東尼巴利（Anthony Barry）隨後指示他將主射權交予安東尼哥頓。對此，杜曹輕描淡寫地解釋只是一場誤會：「當時剛作出了很多換人調動，導致主射順序變得不清晰。這純粹是溝通上的問題，是我們教練團的責任。」

