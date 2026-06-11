世界盃｜杜曹破例解禁「太太團」！准英軍家屬直闖大本營探班 冀大戰前助球員減壓

世界盃大戰如箭在弦，英格蘭目前正於美國佛羅里達州進行集訓。為了讓球員在緊張的備戰中得到喘息機會，主帥杜曹（Thomas Tuchel）決定打破以往大戰前的嚴格傳統，罕有地「開綠燈」解除禁令，批准一眾英格蘭國腳的妻子及女友（WAGs）進入球隊下榻的酒店探班，期望在移師正式大本營前為球隊營造輕鬆的氣氛。

比寧咸女友長途跋涉會愛郎 齊玩紙牌放閃

據英國媒體報道，英軍原本下達了嚴格的禁營令，規定只准球員及職員留在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的酒店大本營內。然而，在日前於坦帕灣完成首場熱身賽後，杜曹決定網開一面。

其中，皇家馬德里球星祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的模特兒女友 Ashlyn Castro，就特意驅車4小時前往酒店會合男友。兩人在日落時分齊齊在戶外玩類似 Uno 的紙牌遊戲「Skyjo」享受浪漫時光，Ashlyn 其後更在 Instagram 上分享了在球隊酒店拍下的性感靚相。此外，隊長哈利卡尼（Harry Kane）的愛妻 Kate，以及曼聯新星明奈（Kobbie Mainoo）的女友 Layla Roye，據報亦已把握備戰強度升級前的空檔前往探班。

杜曹反傳統操作 冀赴肯薩斯前先放鬆

對於一向大戰前夕氣氛緊張的英格蘭國家隊而言，這次「解禁」可謂一反常態。有知情人士透露：「在世界盃展開前，讓家屬有這麼多時間與球員共處，是非常罕見的做法。但杜曹的用意很明確，他希望球隊在出發前往肯薩斯（Kansas）的正式訓練基地前，能有一個相對放鬆的集訓營。」

比克福特舉腳贊成：適應氣候兼享自由

對於主帥這項體貼的決定，首席門將比克福特（Jordan Pickford）大表支持，認為給予球員適當的自由度百利而無一害：「對我們來說，真正的賽事要去到6月17日才正式展開。所以我認為現階段最重要的是努力訓練、適應炎熱的氣候，同時也要擁有一點自由和私人休息時間。希望我們甚至能有機會拿出高爾夫球桿『鬆一鬆』。」杜曹剛柔並重的帶隊手法，似乎已成功為這支奪冠大熱舒緩了賽前的龐大壓力。

