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世界盃2026│英格蘭大勝正選11人露端倪 哥頓壓拉舒福特做正選 比寧咸保10號位

足球世界
更新時間：13:30 2026-06-11 HKT
發佈時間：13:30 2026-06-11 HKT

英格蘭周三於最後一場熱身賽中，3:0大勝哥斯達黎加，主教練杜曹賽後雖然避談是否已決定世界盃分組首輪對克羅地亞的11人正選名單，但今仗基本上已確立主力框架。在前場兩個關鍵位置中，今仗收錄1球1助攻的安東尼哥頓，預計力壓拉舒福特成為正選左翼；祖迪比寧咸則排在摩根羅渣士之前做主力進攻中場。

哥頓壓拉舒福特做正選。路透社
哥頓壓拉舒福特做正選。路透社

英格蘭世盃首輪正選陣容浮現

今場英軍安排了22人出場，正選戰將於下半場分兩個時間全部被換走。由於正選中包括了比克福特、列斯占士、迪格蘭賴斯和哈利卡尼等多位常規主力，外界認為今場的首發陣容就是世盃分組首輪對克羅地亞的名單。對此三獅主教練杜曹含糊地回應：「我未決定一切，但今場讓我的心態非常平靜。球隊正走在完全正確的道路上，今仗的精神面貌讓我非常自豪。明天(周四)會有一場隊內對抗賽，我先要確定這場訓練賽的11人，然而球員們會有一天半的假期，徹底放鬆，之後就會有答案。」

哥頓、比寧咸料任英格蘭正選。路透社
哥頓、比寧咸料任英格蘭正選。路透社

哥頓、比寧咸料任正選

杜曹沒有正面回應，但正選11人已露端倪。比克福特把守最後一關，左右閘由歷高奧萊利和列斯占士出任，中堅拍檔是史東斯和馬克古希；雙防守中場是迪格蘭賴斯及艾利諾安達臣；單箭頭是哈利卡尼。左右翼和進攻中場3個存疑的位置，今仗後有明確答案，交出1入球1助攻的安東尼哥頓，勢力壓拉舒福特成為正選左翼；進攻中場原本是祖迪比寧咸和摩根羅渣士之爭，前者今場任正選有出色表現，做好梳理攻勢和後上入楔埋門的工作，預計取得正選位。右翼位置布卡約沙卡本身是必然正選，但他仍未完全傷瘉，有機會由馬度基取代。

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